Crise à l’OL : Emmanuel Petit s’en prend aux joueurs

Les joueurs de l’Olympique Lyonnais ont reçu leur dose à quelques heures du match de Ligue 1 contre l’Olympique de Marseille.

Ce dimanche 29 octobre 2023, l’Olympique Lyonnais sera en déplacement à Marseille pour défier l’autre Olympique dans le cadre de la dixième journée du championnat de France. Bien que les deux olympiques soient en crise, celui marseillais s’en sort bien que son prochain visiteur.

L’OL plongé dans une réelle crise

L’Olympique Lyonnais vit un début de saison très compliqué. Après neuf journées jouées en championnat de France, les Gones logent à la dernière place avec seulement trois points, étant toujours à la quête de leur première victoire de la saison. Lesquelles contreperformance ont coûté le poste à Laurent Blanc pour faire confiance à Fabio Grosso, qui a été récemment nommé entraîneur des Olympiens.

Mais rien ne va toujours dans le club présidé par l’homme d’affaires américain, John Textor, qui n’est pas du tout content des copies livrées par son club en Ligue 1. Dans une telle crise de résultats, d’autres problèmes surviennent encore dans le club. C’est le cas des récentes révélations de Jérôme Rothen sur Fabio Grosso au lendemain de la défaite (1-2) contre Clermont Foot. Si le coach n’a pas encore réussi à trouver la taupe, qui a pu livrer les secrets de l’interne à Rothen, le technicien italien a quand-même envoyé un message à ce joueur.

L'article continue ci-dessous

Getty

En conférence de presse, vendredi, avant le déplacement à Marseille, l’ancien coach de Frosinone déclare : « Le vestiaire est sacré », a-t-il commencé avant d’ajouter. « Je sais que mes collaborateurs apprécient ma passion et mon dévouement. C'est quelque chose que ceux qui travaillent avec moi peuvent confirmer. J'en suis fier. Bien sûr, j'ai eu des discussions avec les joueurs. Je voulais qu'ils s'expriment. Pour moi, le vestiaire est un sanctuaire. Ce qui se passe dans la sphère du vestiaire doit y rester. Je ne suis pas adepte du théâtre, je préfère me concentrer sur mon travail et donner le meilleur de moi-même. Le vestiaire est le lieu où nous construisons notre avenir. La construction est déjà assez difficile en soi, alors si nous nous mettons en danger en divulguant des informations, ce n'est pas bénéfique. À la fin de notre réunion, j'ai estimé qu'il n'était pas nécessaire de mener un entraînement supplémentaire. L'essentiel était de se parler, et c'est ainsi que nous avons avancé », a-t-il précisé.

Petit allume les joueurs de l’OL et situe les responsabilités

Dans « Rothen s'enflamme », ce vendredi sur RMC, Emmanuel Petit a analysé la crise profonde dans laquelle l’Olympique Lyonnais est plongé depuis le début de la campagne sportive en cours. A en croire le champion du monde 1998, les joueurs sont les premiers fautifs d’une telle crise que traversent les Gones. Il leur demande en effet de prendre leur responsabilité plutôt que d’attendre à ce que quelqu’un d’autre vienne le faire à leur place.

"On a été joueurs, les années se suivent et se ressemblent. Et encore c'est pire parce qu'ils descendent à chaque année d'un étage. Tu as beau changer l'entraîneur, tu as même beau changer le propriétaire - qui est dans le déni complet... Il y a quand même des joueurs qui étaient aussi là les saisons précédentes. Et je ne me rappelle pas de la dernière fois où ces joueurs-là ont fait un bon match. A un moment, je veux bien qu'on pointe du doigt les entraîneurs, leur façon de jouer, leur management, la façon dont ils s'expriment ou dont ils communiquent avec leurs joueurs, pas de souci. Mais les gros responsables, ce sont les joueurs. Ce sont eux qui doivent sortir le club de cette ornière", a déclaré Petit.

Getty

"Ces mecs-là se cachent derrière leur petit doigt en permanence, ils écoutent ce qu'on dit dans la presse: 'c'est l'entraîneur le responsable' ; 'c'est Aulas' ; 'c'est Textor'... et eux se dédouanent en permanence! Vous, les joueurs, puisque vous nous écoutez apparemment: VOUS êtes les responsables de cette situation! A vous de sortir le club de cette ornière", a ajouté l’ancien milieu de terrain de l’AS Monaco, de Chelsea et d’Arsenal.

Pour finir, l’ancien international français (63 sélections, 6 buts), très agacé, montre la voie à suivre aux joueurs de l’OL. "Moi je suis joueur, chaque année je reste dans le vestiaire lyonnais, je vois que ce club en est là alors qu'il jouait la Ligue des champions, luttait pour le titre et qu'il était une référence. Qu'est-ce que je ferais? Je me débrouille sur le terrain. Et si je vois qu'il y en a un qui ne se dépouille pas, je l'attrape avec les autres et on fait la loi dans le vestiaire. Sinon rends ta licence! Si tu n'as pas le caractère et la personnalité, rends ta licence et fais un autre métier! C'est quoi le b.a.-ba d'un sportif de haut niveau?! C'est le dépassement de soi, c'est subir les critiques, c'est se relancer quand tu as un genou à terre", a conclu l’ancien du FC Barcelone.