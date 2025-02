Cris et son discours lunaire : quand la causerie tourne au malaise

Chateauroux vs Rouen

Cris a tenté de motiver ses joueurs avec une métaphore pour le moins... surprenante. Un discours lunaire qui risque de faire parler encore longtemps.

Motiver ses joueurs, c’est un art. Mais à Châteauroux, Cris a visiblement choisi la voie la plus… originale ? L’entraîneur brésilien a offert une causerie d’avant-match qui restera dans les annales, et pas pour les bonnes raisons.

Quand la motivation prend un drôle de tournant

Les vestiaires sont souvent le théâtre de discours enflammés. On pense aux légendaires harangues de Sir Alex Ferguson ou aux tirades guerrières de Diego Simeone. Mais Cris, lui, a décidé d’innover. Oubliez la tactique, oubliez le mental, place à une métaphore aussi douteuse que lunaire : « La bite, elle doit être comme ça ! » (en mimant un bras d'honneur). Voilà le message transmis à ses joueurs pour les galvaniser avant leur match.

Un vestiaire perplexe, un club qui s’en serait bien passé

Difficile d’imaginer la réaction des joueurs de Châteauroux. À ce moment précis, certains ont sans doute regretté d’avoir oublié leurs écouteurs. Pendant que d’autres entraîneurs expliquent comment presser haut ou casser les lignes, eux ont eu droit à un cours d’anatomie express. Un détail qui pourrait prêter à sourire, sauf que Châteauroux, englué en bas de classement du National, avait peut-être besoin d’un plan de jeu plus qu’une leçon de biologie appliquée.

Cris, entre charisme et malaise

L’ancien défenseur de l’OL a marqué la Ligue 1 par son leadership et son impact physique. Mais en tant qu’entraîneur, il semble avoir pris quelques libertés avec les codes de la communication. S’il voulait marquer les esprits, c’est réussi. Mais pas sûr que cette tirade renforce son autorité.

Un dérapage qui pourrait laisser des traces

Dans une époque où tout se retrouve sur les réseaux en quelques minutes, ce genre de sortie ne passe pas inaperçu. Cris voulait une équipe prête à tout donner. Il risque surtout de récolter une tempête médiatique et une réputation d’orateur… atypique. Quant à Châteauroux, la mission maintien s’annonce compliquée. Peut-être qu’un peu moins de poésie corporelle et un peu plus de tactique ne feraient pas de mal.