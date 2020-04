Crespo : "Le football doit beaucoup à Messi"

Hernan Crespo estime que Lionel Messi est une bénédiction pour le monde du football, même s'il n'a pas remporté la Coupe du Monde.

Le football «doit beaucoup» Lionel Messi, dit Hernan Crespo, jugeant aussi que la «grandeur» de la star barcelonaise ne souffrira pas du tout si sa carrière venait à se terminer sans que la gloire de la soit assurée.

Messi est l'un des tous meilleurs joueurs de tous les temps, avec six Ballons d’Or et d’innombrables trophées à son actif, mais il attend toujours son premier triomphe majeur avec l’ . Avec la maillot albiceleste, il a multiplié les déboires et c'est pourquoi il souffre de comparaison avec son illustre compatriote Diego Maradona, champion du monde 1986.

Crespo affirme que ça n'a pas beaucoup d'importance, Messi étant déjà assuré d'une place parmi les meilleurs. L'ancien attaquant albiceleste espère tout de même que la Puce va pouvoir combler le manque dont elle souffre. Il a déclaré à Ole: "Il est très difficile d’être Messi, personne ne peut se mettre à sa place comme personne ne pouvait, à l’époque, se mettre à la place de Maradona. Il est impossible de savoir ce qu'ils pensent et ce qu'ils vivent. Ça me fait plaisir de le voir jouer en équipe nationale, j'adorerais, en tant qu'Argentin aussi, le voir devenir champion du monde."

"Leo est un gars qui est à un très haut niveau depuis de nombreuses années, qui reçoit des coups de pied, se lève et continue, toujours en train de travailler. En fait, si vous y réfléchissez, c'est en quelque sorte le football qui doit beaucoup à Messi. Mais cela ne nous enlèvera pas sa grandeur. Nous sommes Argentins et nous voulons qu'il soit champion du monde, je le veux de tout mon cœur, mais ça va au-delà d'un titre et il ne cessera pas d'être immense", a ajouté l'ancien buteur de et de l'Inter.