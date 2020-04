Barça - Hidalgo "Personne ne s'attendait à ce que Messi devienne le meilleur"

Le génie argentin a surpris son ancien coéquipier en Catalogne en devenant l'un des meilleurs joueurs de l'histoire du football.

L'ancien ailier du Barça Cristian Hidalgo affirme que personne au club ne s'attendait à ce que Lionel Messi devienne l'un des meilleurs joueurs de l'histoire lorsqu'il s'est révélé avec les Blaugrana.

La Pulga évolue à Barcelone depuis l'âge de 13 ans avant de faire ses débuts à peine trois ans plus tard, auréolé du statut de jeune joueur à très fort potentiel. Hidalgo était alors un joueur du club et selon lui, personne alors n'aurait pu dire qu'il gagnerait six fois le Ballon d'Or.

"Leo était un talent incroyable. Tout le monde au club savait qu'un joueur il serait un très bon joueur, a-t-il déclaré à Goal et Spox. Mais le meilleur de tous les temps ? Non. Personne n'aurait pu imaginer cela. Les accomplissements de Leo sont uniques.

"Il était très timide, très introverti. Il ne parlait en fait que lorsque c'était nécessaire. Quand il a commencé à plus jouer et à marquer des buts, il s'est mis à plaisanter davantage."

Hidalgo n'a connu qu'une seule apparition avec l'équipe première du Barça avant de rejoindre le Deportivo La Corogne en 2006. Et pendant que Messi connaissait un succès immense en Catalogne, il a connu des passages à Chypre, en Israël, en Bulgarie, en et en Andorre, où il joue actuellement.

L'Espagnol garde tout de même de bons souvenirs de son époque au Camp Nou, parmi lesquels les pitreries de Ronaldinho sur et en dehors du terrain.

"Sans lui et son aura positive, le Barça n'aurait pas eu autant de succès ce moment-là, poursuit-il. Il était la joie personifiée, il contaminait tous ses coéquipiers avec son rire. Ceci dit, je n'ai jamais vu un meilleur dribbleur que lui.

"Il nous a tous mangés à l'entraînement. Je n'oublierai jamais le moment où je suis arrivé très tôt dans la salle de conférence de notre hôtel avant un match de championnat avec les autres jeunes joueurs nommés et où les professionnels sont allés à leur place l'un après l'autre.

"À la fin il ne restait qu'une seule chaise, celle de Ronaldinho. Et lorsqu'il est entré dans la pièce à peine à l'heure, il m'a soudain pointé du doigt et m'a accusé de m'être assis à sa place. Alors je me suis levé intimidé. Finalement, c'était juste une blague de Ronaldinho et tout le monde s'est mis à rire. Il se moquait toujours de nous, surtout de moi.

"Pour moi [être à Barcelone], c'était merveilleux. Les jeunes joueurs ont reçu certaines valeurs comme l'humilité et le respect, mais nous n'avions pas à nous soucier de quoi que ce soit.

"L'équipe comprenait tant de grandes personnalités telles que Carles Puyol, Fernando Navarro ou Xavi et Andres Iniesta, qui savaient tous ce que c'était que de venir de La Masia dans l'équipe professionnelle et de gagner sa vie au milieu de stars mondiales."