Covid-19 : Bayern-Barcelone vers un huis-clos forcé

Bayern Munich - FC Barcelone, le sixième et dernier match de la phase de groupes de la Ligue des champions, pourrait finalement se jouer à huis clos. C'est ce qu'a annoncé ce mardi le président bavarois Markus Söder au "Bayerischen Rundfunk".

La nécessité de fermer l'Allianz Arena, non seulement pour le match de la Ligue des champions du 8 décembre, mais aussi pour tous les matchs qui seront joués dans un avenir proche, serait due à l'augmentation drastique des cas de Covid-19 en Allemagne à l'approche des fêtes de Noël.

L'Allemagne frappée de plein fouet

La mesure pourrait prendre effet immédiatement et être prolongée au moins jusqu'à la fin de 2021. "Il est important de décider aujourd'hui, de manière unifiée et pour tout le pays, que les spectateurs ne sont plus autorisés. Si cela ne se produit pas au niveau fédéral, nous n'avancerons dans cette direction qu'au niveau bavarois", a confié Markus Söder, l'air déterminé.

L'Allemagne fait face à la cinquième vague de la pandémie et enregistre une moyenne d'environ 58 000 infections par jour. Une telle mesure a déjà été prise depuis le 22 novembre en Saxe et a entraîné la fermeture de bibliothèques, d'installations culturelles et de loisirs, de bars et de discothèques.

Si la Bavière officialisait la fermeture des stades, le Bayern Munich serait donc contraint de jouer ses matchs à domicile sans supporters contre Barcelone, Mainz et Wolfsburg. Bref, le retour d'une triste période faite de stades vides et de mesures drastiques, qui ne nous manquait pas vraiment...