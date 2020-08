Covid-19, Andy Delort testé positif

L’attaquant algérien a annoncé avoir été testé positif au Covid-19. S’il a rassuré sur son état de santé, c’est le septième cas à Montpellier.

La LFP avait fait le choix de ne pas reprendre le championnat au moment du pic de la pandémie du coronavirus mais la Ligue doit déjà ajuster le calendrier de la saison qui s’ouvre ce week-end.

Les cas positifs dans les clubs sont de plus en plus nombreux et une décision a déjà été prise de reporter le match inaugural entre Marseille et Saint-Etienne après que Mandanda, Lopez, Rongier et Amavi aient été positifs.

Le match amical contre Metz reporté ?

Par chance, est dispensé de reprise ce week-end à cause ou grâce à la présence de l’Olympique Lyonnais en demi-finale de la Ligue des Champions. Heureusement pour les Héraultais qui auraient dû se passer de la présence d’Andy Delort.

Après Junior Sambia, Oyongo, Mollet, Ristic, Tamas et Vargas, c’est au tour de l’attaquant algérien d’avoir été positif au Covid-19. Le Fennec l’a annoncé lui-même sur les réseaux.

"J’ai été testé positif au Covid. Je vais revenir au plus vite, je vais bien. Prenez soin de vous et de vos proches."