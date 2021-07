Courtois s'en prend à Martial : "C'est une star ?"

Le gardien de but belge n'a pas hésité à critiquer l'attaquant de Manchester United lors d'une interview.

Thibaut Courtois s'est demandé si l'attaquant de Manchester United Anthony Martial devait être considéré comme un joueur vedette dans une interview réalisée par son coéquipier belge Jan Vertonghen.

On avait demandé à Courtois de citer tous les joueurs européens importants qui n'ont pas été sélectionnés pour l'Euro et il n'a pu citer que le défenseur central Sergio Ramos. Lorsque Vertonghen a inclu Martial dans la liste des réponses que Courtois aurait pu donner, le gardien de but s'est moqué et a suggéré que Martial n'aurait pas dû être mentionné.

"Citez trois joueurs vedettes qui ne participeront pas à [l'Euro], a demandé Vertonghen sur Pickx. Sergio Ramos ... humm ... humm ...", a répondu Courtois, peinant à trouver une réponse.

Vertonghen a ensuite énuméré Erling Haaland, Marc-André ter Stegen, Virgil van Dijk, Moise Kean, Miralem Pjanic et Martial parmi les possibilités valables.

"Martial ?" a demandé Courtois. "C'est un joueur vedette ?" Courtois a ensuite haussé les épaules et les deux joueurs ont ri.

L'article continue ci-dessous

L'attaquant français, non sélectionné par Didier Deschamps pour l'Euro 2020 en raison de la blessure contractée avec les Bleus en mars, a souvent fait l'objet de doutes et de critiques depuis son transfert vers Manchester United.

Martial a marqué 55 buts en Premier League pour les Red Devils en six saisons, soit une moyenne de neuf par campagne. Il a également délivré 25 passes décisives en championnat.

Les blessures ont joué un rôle majeur dans sa production limitée, puisqu'il s'est déchiré un ligament du genou en mars pour mettre prématurément fin à sa saison. Il a également lutté contre des problèmes de cuisse en 2019-20. L'attaquant n'a cependant que 25 ans et a le temps d'atteindre les sommets espérés par les fans.