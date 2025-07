Courtois, le coup de seum

Real Madrid vs Borussia Dortmund

S'adressant aux médias (via MD), Courtois a répondu aux critiques concernant la Coupe du Monde des Clubs, tout en admettant que certains changements la rendraient encore meilleure.

La Coupe du Monde des Clubs a été vivement critiquée ces dernières semaines, mais le gardien du Real Madrid, Thibaut Courtois, n'a pas apprécié, lui qui espère fêter sa victoire plus tard ce mois-ci.

« Nous savons que le niveau de la Coupe du Monde des Clubs est élevé. Croire les quatre tweeters qui affirment le contraire est une erreur. Tous ceux qui connaissent le football connaissent le niveau des équipes. »

« Nous devons examiner les nuances du tournoi, les dates auxquelles il faut jouer. Par exemple, la Ligue des Nations juste avant n'est pas idéale, elle ne laisse pas beaucoup de temps de repos. Nous devons chercher un meilleur équilibre, et ce sera alors un très beau tournoi. »

Thibaut Courtois revient sur la forme défensive du Real Madrid

Courtois a conservé sa deuxième cage inviolée consécutive lors de la victoire 1-0 contre la Juventus mardi en huitièmes de finale, et il a admis être satisfait de la structure défensive du Real Madrid sous la direction d'Alonso.

« L'engagement défensif de toute l'équipe a été excellent. C'est ce qui compte, nous avons fait un excellent travail. Ne pas encaisser de but, c'est toujours mieux. »

« Je ne pense pas que ce soit dû au fait que nous soyons toujours trois en défense, cela dépend du moment du match et des mouvements de l'adversaire. Tchouameni est un pivot défensif qui peut jouer en défense centrale et aider. Si tout le monde court comme aujourd'hui ou comme contre Salzbourg, il est très difficile pour l'adversaire de marquer des buts contre nous. »

Après sa victoire contre la Juventus, le Real Madrid affrontera le Borussia Dortmund ou Monterrey en quart de finale. Et Courtois a un adversaire de prédilection en tête.

« Si on peut voir Sergio, ce sera très agréable. On les connaît moins que Dortmund, mais chaque match est difficile et il faut respecter l'adversaire. C'est ce qui fait la beauté du tournoi. »