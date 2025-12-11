Courtois dévoile le verdict du vestiaire sur Xabi Alonso

Le portier belge a insisté sur le fait que l'équipe restait unie derrière son coach et a promis que les joueurs le soutiendraient pleinement dans leur quête pour mettre fin à une mauvaise passe.

Le Real Madrid s'incline à nouveau à domicile.

L'atmosphère était tendue au Santiago Bernabéu mercredi soir, le Real Madrid subissant sa deuxième défaite à domicile en seulement trois jours. Après s'être incliné 2-0 en championnat face au Celta Vigo le week-end dernier, les Madrilènes ont été battus 2-1 par City en Europe, un résultat qui accentue les critiques envers l'entraîneur Alonso.

Les buts de Nico O'Reilly et Erling Haaland ont permis de renverser la situation après l'ouverture du score de Rodrygo et d'offrir la victoire à l'équipe de Premier League lors de cette rencontre de championnat. Le coup de sifflet final a provoqué la frustration d'une partie des supporters locaux, mais Thibaut Courtois s'est avancé en zone mixte pour adresser un message de détermination concernant les relations entre le vestiaire et l'entraîneur.

Courtois « se bat pour changer la donne »

S'adressant aux journalistes après le match, Courtois a rejeté toute suggestion selon laquelle les joueurs auraient perdu confiance dans les méthodes d'Alonso ou que l'équipe serait divisée. Le gardien a souligné que la performance face à l'équipe de Pep Guardiola, malgré le résultat défavorable, témoignait de leur engagement envers l'entraîneur.

« Je pense qu'aujourd'hui, nous avons montré que nous sommes une équipe unie, que nous soutenons l'entraîneur et que nous nous battons tous pour changer la donne », a déclaré Courtois.

Le Real Madrid n'a remporté que deux de ses huit derniers matchs toutes compétitions confondues, une série qui l'a fait glisser à la deuxième place de la Liga et à la septième place du classement de la Ligue des champions. La défaite face à City fut particulièrement amère, car elle marquait une deuxième défaite consécutive au Bernabéu, une situation rare pour les quinze fois champions d'Europe.

Le match avait pourtant bien commencé pour le Real Madrid, Rodrygo mettant fin à une longue période de disette pour ouvrir le score après 28 minutes. Cependant, City réagit rapidement grâce à O'Reilly, avant que Haaland ne transforme un penalty juste avant la mi-temps, suite à une faute d'Antonio Rüdiger sur l'attaquant norvégien.