Courtisé par Manchester United, Koundé "peut jouer dans les plus grands clubs européens"

Coéquipier de Koundé au FC Séville, Diego Carlos estime que le jeune défenseur français a tout pour s'imposer dans un top club européen.

Jules Koundé, cible de Manchester United, "peut jouer pour de grands clubs européens", déclare Diego Carlos. Le coéquipier du prometteur défenseur n'est pas surpris de voir le Français susciter autant d'intérêt.

Des offres importantes pour le défenseur central de 22 ans sont évoquées en direction du mercato estival.

Les poids lourds de la Premier League semblent mener la chasse à Koundé. Pour Diego Carlo, l’ancien Bordelais est prêt à franchir une nouvelle étape dans sa carrière qui devrait le mener vers les sommets.

"Oui, il a de la qualité et il peut jouer pour de grands clubs européens", a déclaré le Brésilien au Daily Mail.

«C'est un jeune joueur qui peut encore s'améliorer avec le temps, il a de grandes qualités, il est très fort et je suis sûr qu'il peut jouer pour un grand club en tant que grand défenseur. Nous avons une bonne communication sur et en dehors du terrain et nous entretenons de bonnes relations."

"Pour avoir une défense solide, nous avons également besoin de tous les autres joueurs pour nous aider et nous pouvons les aider à attaquer, donc Koundé cherche vraiment à attaquer aussi. Nous nous entraidons tous et nous formons une bonne équipe en attaque et en défense."

Aux côtés de Manchester United, Manchester City, surveillerait également de près Koundé - les Blues ayant vu une approche repoussée au cours de l'été 2020.

Liverpool a également été envisagé comme un point d'atterrissage possible pour Koundé, Jurgen Klopp étant confronter à des nombreuses blessures depuis le début de la saison en défense centrale.

Ce n'est pas seulement Kounde qui est présent dans la rubrique des transferts du côté de Séville. Diego Carlos est lui aussi sur les tablettes de grands clubs européens.

Carlos a également été lié à City, Liverpool et Arsenal, sans que cela ne débouche sur un transfert l’été dernier.

Il dit qu'aucune discussion n'a eu lieu concernant un déménagement en Angleterre et qu’il n’en a pas parlé avec certains des ses compatriotes de sélection comme David Luiz ou Thiago Silva.

"Non, je n'ai pas parlé à ces joueurs, je parles seulement avec mes coéquipiers à Séville", a ajouté l’ancien défenseur du FC Nantes.

«J'ai beaucoup de compatriotes qui ont joué en Premier League mais je n'ai pas beaucoup de contacts avec ceux qui y jouent actuellement."

"Je regarde la Premier League à la télévision mais je pense davantage à la ligue dans laquelle je joue en ce moment."