Coupe intercontinentale 2025 : Calendrier et diffusion

La Coupe du Monde des Clubs se déroule désormais sous un format différent, réunissant 32 clubs du monde entier dans un seul pays tous les quatre ans. La première édition aura lieu aux États-Unis.

La Coupe intercontinentale oppose les champions de six continents : la Ligue des champions de l'AFC, la Ligue des champions de la CAF, la Ligue des champions de la CONCACAF, la Copa Libertadores, la Ligue des champions de l'OFC et la Ligue des champions de l'UEFA.

Le Real Madrid, champion d'Europe en titre, a remporté la première édition en battant le Mexicain Pachuca en finale.

GOAL vous présente le calendrier de la Coupe intercontinentale 2025, avec la liste des équipes participantes, les chaînes de diffusion et toutes les informations nécessaires sur le tournoi.

Qu'est-ce que la Coupe intercontinentale 2025 ?

La Coupe Intercontinentale a fait son retour l'an dernier après 20 ans d'absence, ravivant la compétition mondiale entre les champions des six confédérations de la FIFA. Le Real Madrid a remporté le titre.

Suite à l'élargissement de la Coupe du Monde des Clubs de la FIFA à 32 équipes à partir de 2025, la FIFA a souhaité maintenir l'esprit de compétition entre les champions continentaux en lançant ce nouveau tournoi annuel.

Le 14 mars 2023, le Conseil de la FIFA a approuvé la création d'un nouveau tournoi annuel : la Coupe Intercontinentale.

Ce nouveau tournoi représente une évolution majeure dans le monde du football, permettant aux supporters du monde entier de vibrer au rythme d'une compétition intense opposant les meilleures équipes de différents continents.

Quel est le format de la Coupe Intercontinentale 2025 ?

La Coupe Intercontinentale marque le retour de la compétition mondiale entre les champions continentaux et se veut une alternative à la Coupe du Monde des Clubs de la FIFA, désormais un tournoi quadriennal avec un plus grand nombre d'équipes participantes.

Ce tournoi tire son nom de la précédente Coupe du Monde Intercontinentale des Clubs, qui s'est tenue pour la dernière fois en 2004 entre les vainqueurs de la Ligue des Champions de l'UEFA et de la Copa Libertadores.

La Coupe Intercontinentale propose un format unique : le vainqueur de la Ligue des Champions de l'UEFA accède directement à la finale, tandis que les autres équipes qualifiées doivent passer par les tours préliminaires et les demi-finales.

Le tournoi se compose de quatre phases principales :

Afrique, Asie et Océanie : Pyramids FC affronte Auckland City en Égypte, et le vainqueur se déplace en Arabie Saoudite pour affronter Al Ahly.

Le Derby des Amériques : Ce match oppose le vainqueur de la Copa Libertadores (qui reste à déterminer) au champion de la CONCACAF, Cruz Azul.

La Challenge Cup : Ce match met aux prises les vainqueurs des Coupes d'Afrique, d'Asie et d'Océanie avec le vainqueur du Derby des Amériques.

La Finale de la Coupe Intercontinentale 2025 : Ce match oppose le Paris Saint-Germain au vainqueur de la Challenge Cup.

Où se déroulera la Coupe intercontinentale 2025 ?

La Coupe intercontinentale se distingue de la traditionnelle Coupe du Monde des Clubs de la FIFA par son format d'organisation. Au lieu de se dérouler dans un seul pays, les premiers tours se joueront dans le stade d'une des équipes participantes.

Ce tournoi est unique en ce sens que chaque équipe jouera ses matchs à domicile lors des deux premiers tours, créant ainsi une ambiance plus palpitante et interactive pour les supporters.

Le Derby des Amériques, les demi-finales et la finale se dérouleront dans un seul pays, comme lors de l'édition précédente. Doha, au Qatar, a été choisie comme ville hôte pour la deuxième année consécutive.

Cette nouveauté constitue un atout majeur pour la Coupe intercontinentale, offrant aux fans de football du monde entier la possibilité de suivre leurs équipes favorites dans leur propre stade, ajoutant une dimension particulière et renforçant l'enthousiasme autour du tournoi.

Quand aura lieu la Coupe intercontinentale 2025 ?

La FIFA a fixé la date de la Coupe intercontinentale 2025, qui débutera le dimanche 14 septembre 2025.

Le tournoi s'ouvrira avec un match opposant Pyramids FC (vainqueur de la Ligue des champions de la CAF) à Auckland City FC (vainqueur de la Ligue des champions de l'OFC) au premier tour. Le vainqueur affrontera ensuite Al-Ahli Saudi FC (vainqueur de la Ligue des champions de l'AFC) en quarts de finale.

Les matchs se poursuivront jusqu'à la phase finale, le mercredi 10 décembre 2025, et le tournoi se terminera le mercredi 17 décembre 2025.

Quelles chaînes diffuseront la Coupe intercontinentale 2025 ?

Aucune chaîne arabe n'a encore annoncé les droits de diffusion de la Coupe intercontinentale 2025. Il est probable que beIN Sports (Qatar) retransmette à nouveau le tournoi, comme lors de la première édition.

Quelles équipes participent à la Coupe intercontinentale 2025 ?

Cinq des six équipes sont qualifiées pour le tournoi. Auckland City a été le premier club à se qualifier après avoir remporté la Ligue des champions de l'OFC 2025.

Al-Ahli Saudi FC a battu Kawasaki Frontale (Japon) et s'est également qualifié pour la nouvelle Coupe intercontinentale.

Pyramides FC (Égypte) a remporté la Ligue des champions de la CAF face à Mamelodi Sundowns (Afrique du Sud).

Le Paris Saint-Germain a remporté la Ligue des champions de l'UEFA en dominant l'Inter Milan 5-0.

Cruz Azul (Mexique) a remporté la Ligue des champions de la CONCACAF.

Le vainqueur de la Copa Libertadores 2025 reste à déterminer.

Finale de la Coupe intercontinentale 2025

Date du match - Résultat - Stade

Paris Saint-Germain - Vainqueur de la Challenge Cup - Mercredi 17 décembre 2025

20h00 (Arabie saoudite), 21h00 (Émirats arabes unis) - Stade Ahmed Bin Ali