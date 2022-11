Coupe du Monde : Pourquoi n’y a-t-il pas un deuxième match ce dimanche soir ?

Qatar – Equateur est l’unique rencontre de cette première journée de Mondial. Le créneau de 20h est inoccupé ce dimanche. On vous dit pourquoi.

Le Mondial a démarré ce dimanche soir avec l’opposition entre le Qatar et l’Equateur et qui s’est soldé par la victoire de la Tri (2-0). La rencontre s’est tenue à 17h et c’était la seule de la journée.

Une programmation particulière

Alors qu’il y a globalement quatre matches par jour durant ce premier tour de Coupe du Monde, l’organisateur a choisi de programmer une seule partie durant cette journée initiale. Le créneau de 20h, celui qui réunit le plus de téléspectateurs à travers le monde, est resté vide.

Il y a une explication toute simple à cela. A la base, il ne devait pas y avoir de matches du tout en ce jour de 20 novembre. La rencontre du pays hôte a été avancée de 24 heures pour bénéficier d’un maximum d’exposition.

Trois matches de Mondial prévus lundi

Les fans de football vont donc devoir patienter. Ce n’est qu’à partir de ce lundi qu’ils pourront voir plus d’une rencontre par jour. Il y en aura trois au total, et quatre le lendemain.

La compétition reprendra en ce début de semaine avec le duel entre l’Angleterre et l’Iran à 14h. S’en suivront Pays-Bas – Sénégal à 17h et Etats-Unis – Galles à 21h.