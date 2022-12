Coupe du monde : Messi vise un record de Maradona !

Il reste à Lionel Messi deux matches pour égaler voire dépasser le record de passes décisives en Coupe du monde détenu par Diego Maradona.

Ce mardi, l’Argentine, finaliste de la Coupe du monde 2014, affronte la Croatie, finaliste de l’édition 2018, pour une place en finale. Portée par un Lionel Messi en mission pour remporter son premier titre mondial, l’Albiceleste compte bien évidemment sur son numéro 10 pour atteindre la finale et décrocher un troisième sacre, après 1978 et 1986.

Messi peut égaler Maradona

Depuis le début de la Coupe du monde au Qatar, le joueur parisien affiche une grande forme avec 4 buts inscrits mais aussi 2 passes décisives, dont une merveilleuse dont il a le secret face aux Pays-Bas en quart de finale. Avec cette offrande pour Nahuel Molina, le septuple Ballon d’Or a porté à 7 son nombre de passes décisives en Coupe du monde, ce qui le rapproche un peu plus du record détenu par nul autre que Diego Maradona. Héros du Mondial 1986 au Mexique, El Pibe de Oro avait délivré 8 offrandes à ses coéquipiers lors des éditions 1986, 1990 et 1994, un record qui tient toujours. Mais après avoir égalé Pierre Littbarski et Grzegorz Lato, l’ancien Barcelonais se verrait bien rejoindre l’autre idole de son pays, il lui reste deux matches pour cela.

Mais quite à choisir, il est quasiment certain que Messi préfèrerait remporter le Mondial 2022 sans être décisif, et ainsi soulever le seul trophée qui manque à son immense palmarès collectif. Il faudra en premier lieu se défaire de la Croatie, ce mardi à 20 heures.