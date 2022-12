Coupe du monde : Le bilan des tenants du titre qui retournent en finale

Dimanche, l'équipe de France sera le cinquième champion du monde en titre à retrouver la finale de la compétition quatre ans après.

Dimanche, l’équipe de France disputera face à l’Argentine sa deuxième finale de Coupe du monde consécutive après sa victoire (4-2) contre la Croatie en 2018. Après avoir vaincu la malédiction des champions du monde en titre éliminés dès les phases de poules (Italie, Espagne, Allemagne), les Bleus sont devenus les cinquièmes champions du monde en titre à atteindre la finale du Mondial quatre ans après un sacre.

Le « back-to-back » de l’Italie et du brésil

En 1934, l’Italie de Giuseppe Meazza étaient devenus les deuxièmes champions du monde de l’histoire (après l’Uruguay en 1930) avant de devenir quatre ans plus tard les tous premiers à conserver leur titre en battant la Hongrie en finale.

Il faudra ensuite attendre la grande époque du Brésil, celle d’un certain Pelé, pour voir un champion du monde en titre retourner en finale. Après avoir remporté le Mondial 1958 en Suède, théâtre de l’éclosion de Pelé, âgé de 17 ans à l’époque, mais également des 13 buts en une édition de Just Fontaine, record inégalé à ce jour. Quatre ans plus tard, Pelé avait été blessé dès le deuxième match de la Seleçao, mais porté par un immense Garrincha, le Brésil avait réussi à remporter sa deuxième étoile consécutive.

Les échecs du back-to-back

Et ce Brésil reste à ce jour la dernière équipe à être championne du monde lors de deux éditions consécutives. En 1990, l’Argentine de Diego Maradona, qui s’était brillamment imposée au Mexique quatre ans plus tôt, avait échoué en finale face à l’Allemagne de l’Ouest grâce à un but d’Andreas Brehme sur penalty.

Champions du monde en 1994, les Brésiliens avaient remporté leur quatrième sacre mondial, grâce à un grand Romario, mais avait échoué quatre ans plus tard. Bien que grand favori de la compétition avec une équipe exceptionnelle, le Brésil s’était cette fois-ci incliné en finale face au pays hôte, la France (3-0) qui remportait alors sa première couronne mondiale.

Dimanche, l’équipe de France tentera donc de devenir la première sélection à conserver son titre mondial depuis le Brésil de Pelé et de remporter sa troisième Coupe du monde, un objectif partagé avec l’Albiceleste.