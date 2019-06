Coupe du monde féminines - États-Unis 13-0 Thaïlande, les USA explosent les records

Les États-Unis ont signé la plus large victoire de l'histoire d'une Coupe du monde féminine, contre la Thaïlande (13-0), ce mardi.

Ce n'est pas un score de football. Et ce n'est pas, non plus, un score de tennis. Les Américaines étaient très attendues pour leur entrée dans cette , et le moins que l'on puisse dire, c'est qu'elles n'ont pas fait dans le détail. Contre une formation à leur portée, elles sont parvenues à marquer les esprits en pulvérisant leur record de buts inscrits dans un match de .

Morgan puissance 5

La star Alex Morgan a elle aussi signé un record personnel en inscrivant un quintuplé (13e, 53e, 74e, 81e, 87e). Parmi les autres buteuses, Lavelle y est allé de son doublé (20e, 56e), tout comme Mewis (50e, 55e). Horan (32e), Rapinoe (79e), Pugh (85e) et Lloyd dans les arrêts de jeu (90e+2) ont aussi pris part au festival en inscrivant un but chacune.

Les Américaines, qui font partie des grandes favorites de la compétition avec l' , l'équipe de et l' , ont donc envoyé un premier message en faisant voler en éclat un adversaire évidemment à leur portée dans tous les domaines - technique, athlétique et mental.

Elles prennent les commandes du groupe F devant la , qui a dompté le Chili en début de soirée (0-2).

Si les Bleues étaient devant leur télévision, elles ont certainement dû prendre quelques notes, puisque rappelons que l'équipe de Corinne Diacre pourrait croiser la route des USA dans la suite de leur parcours. Un épouvantail qu'elles étaient parvenu à faire tomber durant leur saison de préparation pour cette Coupe du monde.