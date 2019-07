Coupe du monde féminine - "Irrespectueuse", l'Angleterre n'a pas aimé la célébration d'Alex Morgan

Lors de son but, la star américaine a mimé qu'elle dégustait une tasse de thé ce qui n'a pas été au goût de tout le monde chez les Anglaises.

Lors de la demi-finale de la féminine à , Alex Morgan a inscrit le but salvateur pour les États-Unis face à l' , au coeur d'une rencontre intensée et marquée par l'utilisation de l'arbitrage vidéo, qui n'a pas été en faveur de l'Angleterre.

Sur sa réalisation, la joueuse qui a fêté ses 30 ans mardi soir a mimé une action où elle buvait une tasse de thé, en référence évidemment à une tradition sacrée chez ses adversaires. Un geste qui n'a pas plu à tout le monde, dont Lianne Sanderson, joueuse de la et consultante sur beIN Sport durant la compétition.

"Je m'attendais à ce qu'elle marque un but, mais je ne suis pas très heureuse de cette célébration. Tu peux célébrer comme tu veux, mais pour moi, c'est un peu désagréable et je ne pense pas qu'elle avait besoin de faire ça. Elle peut célébrer comme elle veut. Je crois beaucoup en cette équipe américaine et à la manière dont ils célèbrent, mais pour moi, c'était un peu irrespectueux."

Morgan voulait répondre à Rapinoe

De son côté, l'ancienne joueuse de l'OL a expliqué ses intentions. "Je voulais que ça reste intéressant. Je sais que Megan Rapinoe a les meilleures célébrations, j'ai donc dû essayer d'intensifier ce jeu."

"Je suis toujours au courant, mais nous ne pouvons pas révéler tous les secrets commerciaux", a déclaré Rapinoe avec un sourire à l'issue de la rencontre. Alex Morgan et son équipe ont reçu les félicitations d'Hillary Clinton, ancienne candiate à la Maison Blanche. La Démocrate n'a pu s'empêcher de faire référence à cette célébration qui n'a pas fini de faire parler.