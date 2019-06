Coupe du monde féminine : Canada-Cameroun (1-0), le Canada tient son rang

Le Canada a bien négocié son entrée en lice dans la Coupe du monde féminine en domptant le Cameroun (1-0), ce lundi soir.

Le , 5ème nation mondiale au classement FIFA derrière les 4 grands favoris de cette féminine ( , Etats-Unis, , ), a réussi son entrée en lice dans la compétition en signant un succès au forceps contre le Cameroun.

Le Canada ne fait pas encore forte impression

Ce rapport de force a été dominé techniquement et athlétiquement par la formation nord-américaine, mais il a fallu attendre la fin de la première période pour que le match s'emballe. Prince, d'une frappe contrée après une action d'école, a trouvé le poteau (43e). Et dans la foulée, Buchanan, étrangement seule sur corner au second poteau, a profité du manque de vigilance de la défense camerounaise pour débloquer la situation d'une tête imparable (1-0, 44e).

Le rythme est retombé au cours d'une seconde période plus approximative, où les Canadiennes se sont attelées à gérer leur avantage au score par de longues phases de temporisation. Le Cameroun, en manque d'idée, n'a pas trouvé la faille pour refaire surface.

Le Canada prend donc les commandes de ce groupe E, où il fait figure de favori, grâce à cette première victoire. Les et la Nouvelle-Zélande s'affronteront ce mardi (15h) pour l'autre match de cette première journée dans cette poule.