Coupe du monde 2022 - PSG : Lionel Messi, Neymar ou Kylian Mbappé ? Mauricio Pochettino tranche !

L'ancien entraîneur du Paris Saint-Germain a comparé les trois stars offensives du PSG et a avoué qu'il souhaite entraîner à nouveau sous peu.

Mauricio Pochettino a eu trois diamants dans les mains. L'an dernier, l'Argentin a hérité d'un trio offensif avec une force de frappe sans précédent. Il a eu le luxe de pouvoir diriger une équipe dans laquelle jouait Lionel Messi, Neymar et Kylian Mbappé. Les blessures et les problèmes d'adaptation de Messi ont joué contre Mauricio Pochettino et l'alchimie de la MNM ce qui a fini par lui coûter sa place en raison de la décevante compagne européenne. Toutefois, l'Argentin garde un très bon souvenir de cette expérience. Dans une interview accordée à AS, Mauricio Pochettino a comparé les trois attaquants qu'il a côtoyé l'année dernière au Paris Saint-Germain.

Pochettino fan de la "MNM"

"Les trois ont des caractéristiques différentes. Ils sont d'âges différents. Ils sont à des stades différents. Ils vous surprennent toujours, vous les admirez. Lorsque vous les entraînez, vous vous rendez compte de leur dimension. Lionel Messi a la capacité d'être simple, de rendre tout simple", a analysé le technicien argentin passé par le PSG et Tottenham.

"Il est très difficile de se souvenir d'une session d'entraînement dans une année avec une erreur technique de sa part. Kylian Mbappé, c'est l'efficacité, la capacité physique à courir dans l'espace. Neymar est la magie, le charisme, la joie dont le Brésilien a besoin pour exprimer tout son talent", a ajouté celui qui est pressenti pour devenir le prochain sélectionneur de l'Angleterre.

"Je paie un billet pour voir Neymar"

L'ancien entraîneur du PSG a ensuite donné son point de vue sur le futur de Lionel Messi : "Le futur de Messi ? Les choses sont imprévisibles. Je n'ai jamais imaginé le voir dans un autre maillot que celui de Barcelone. Il est difficile de deviner ce qui pourrait se passer. L'important est que ce qu'il décide le rende heureux. En tant que fan de Newell's, ce serait fou qu'il retourne en Argentine, j'étais là quand Maradona est revenu et c'était formidable. Je ne veux même pas y penser".

L'Argentin a encensé Neymar : "On dit à Neymar qu'il prend des coups parce qu'il garde trop le ballon ? Je rigole ! Il faut connaître Neymar. Il est comme ça et il joue comme ça. C'est comme ça qu'il vit. Le football lui appartient. Il peut faire ce qu'il veut. Je paie un billet pour voir Neymar. J'espère qu'il jouera à nouveau lors de la Coupe du monde. Il génère de la joie et il devrait être sur le terrain".

Jusqu'à présent, Pochettino a été un expert régulier au Qatar pour la BBC lors de la Coupe du monde 2022. Il est sans emploi en tant que manager depuis qu'il a été licencié par le Paris Saint-Germain en juillet de cette année. Et après avoir passé du temps à couvrir le football international en tant que commentateur, il est maintenant ouvert à l'idée d'entraîner sur la scène internationale.

Au micro de Sky Sports, Pochettino a expliqué : "Je n'envisageais pas de me lancer (dans le management international) mais maintenant, oui, je suis ouvert. Pourquoi pas ? Oui, bien sûr, nous sommes encore jeunes, pleins d'énergie, et jour après jour, j'aime l'adrénaline de l'entraînement, d'être impliqué. Peut-être que l'équipe nationale est un travail différent, mais pourquoi pas ? Si ce n'est pas le prochain poste, alors peut-être à l'avenir. Ce n'est pas spécifique que tout ce que je veux, c'est l'Argentine. Si c'est un autre pays, pourquoi pas ? C'est sûr, ce serait bien aussi."