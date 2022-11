Coupe du monde 2022 - Portugal : la prédiction de Casillas sur le niveau de Cristiano Ronaldo

Ancien coéquipier de Cristiano Ronaldo, Iker Casillas a donné son point de vue sur le niveau que va afficher le Portugais au Qatar.

Cristiano Ronaldo n'est jamais meilleur que lorsqu'il est sous pression. Et sous pression, il le sera après son interview explosive accordée à Piers Morgan ayant fait la une de l'actualité du football européen tout au long de la semaine. Le Portugais a vidé son sac à moins d'une semaine de la Coupe du monde 2022 rajoutant de la pression sur le Portugal.

"CR7 n'est pas venu au Qatar comme invité"

Cristiano Ronaldo a fait l'objet de nombreuses critiques cette saison pour ses performances et son comportement à Manchester United, et des questions se posent désormais sur son avenir après son interview explosive avec Piers Morgan. Il n'a débuté que quatre des dix matches de Premier League auxquels il a participé cette saison et n'a marqué qu'un seul but, mais Casillas insiste sur le fait qu'il ne faut pas sous estimer l'impact qu'il aura durant la Coupe du monde.

Lorsqu'on lui a demandé quels étaient ses meilleurs candidats pour remporter le Soulier d'or au Qatar, Casillas a cité Lionel Messi et Neymar comme options, avant de s'intéresser au cas de son ex-coéquipier du Real Madrid. "Il semble que Cristiano soit venu à la Coupe du monde en tant qu'invité et que les gens ne comptent pas sur lui à cause de tous les problèmes qu'il a à Manchester United, mais..." a-t-il déclaré à Marca.

"C'est un prétendant au titre de meilleur buteur de la compétition"

"Je le considère comme un prétendant. Quand les gens parlent de Cris, ils oublient ce qu'il a fait. Allez, il n'oublie pas, parce qu'il sait ce qu'il a fait. Mais j'aimerais toujours l'avoir dans mon équipe. Cristiano a encore la corde pour jouer au plus haut niveau", a ajouté l'ancien capitaine du Real Madrid et de la sélection espagnole.

Cristiano Ronaldo, 37 ans, pourrait participer à cinquième et toute dernière Coupe du monde avec le Portugal cette année. L'attaquant est devenu le meilleur buteur de tous les temps de l'histoire des sélections nationales l'année dernière, ayant marqué 117 fois en 191 apparitions chez les seniors, donc le capitaine portugais sera un élément central pour les espoirs de titre de son équipe au Qatar.

Lourdement critiqué au Portugal pour son omniprésence en sélection, Cristiano Ronaldo va conserver sa place de titulaire malgré le scepticisme de la presse portugaise. Le quintuple Ballon d'Or et ses coéquipiers de la sélection portugaise vont entamer leur campagne de Coupe du monde jeudi, avec un affrontement attendu face au Ghana.