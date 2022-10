Coupe du monde 2022 : Mike Maignan forfait et absent «au moins jusqu’à janvier»

Didier Deschamps va devoir revoir sa hiérarchie des gardiens de but pour le Mondial 2022. Mike Maignan est officiellement forfait.

A moins d’un mois avant le début de la compétition internationale, la sélection française se voit amputée d’un nouvel élément. Après N'Golo Kanté, c’est au tour du portier du Milan AC de déclarer officiellement forfait. Comme Goal vous le révélait hier.

Mike Maignan absent plusieurs mois

L’espoir de voir le gardien de but formé au Paris Saint-Germain avec les Bleus au Qatar était mince. C’est désormais officiel. Il ne pourra pas revenir sur les terrains de football jusqu’en 2023. C’est l’entraineur des Rossoneri Stefano Pioli qui vient de l’annoncer en conférence de presse.

Mike Maignan a rechuté de sa blessure au mollet gauche, ce mercredi à l'entraînement. Le joueur de 27 ans s’est fait mal lors de la victoire des Bleus contre l’Autriche (2-0) en septembre dernier. Il avait été contraint de céder sa place à la mi-temps après avoir ressenti une douleur à la jambe gauche.

Questionné sur l’état de santé de son gardien de but, le coach du Milan AC a confié : « Nous sommes déçus car il faisait tout pour revenir avec l'équipe, il voulait jouer le plus tôt et plus vite possible. Les examens indiquaient qu'il était guéri. Sa blessure va l'éloigner des terrains au moins jusqu'à janvier. »

Une mauvaise nouvelle de plus pour Didier Deschamps qui vient donc de perdre les services de la doublure d’Hugo Lloris. L’entraineur de l’équipe de France va annoncer sa liste définitive pour la Coupe du Monde 2022, le mercredi 9 novembre, au journal de 20h00 de TF1.

Le technicien français est dans l’obligation de changer sa hiérarchie des gardiens de but. Si le capitaine des Bleus Hugo Lloris reste le numéro 1, du changement est à prévoir pour les places de numéro 2 et 3.

Le portier tricolore de West Ham Alphonse Areola, présent lors du dernier rassemblement, va probablement s’emparer de la place de Mike Maignan. Il ne reste plus qu’à trouver le troisième gardien des Champions du monde en titre. Pour rappel, Albon Lafont et Steve Mandanda ont été rappelés successivement pour palier à l’absence d’Hugo Lloris en septembre 2022.