AC Milan - France : énorme coup dur pour Mike Maignan

Ecarté des terrains depuis le dernier rassemblement de l'équipe de France, le portier de l'AC Milan enchaîne les galères.

Mike Maignan est lâché par son corps au pire moment possible. Impressionnant depuis son arrivée à l'AC Milan il y a un peu plus d'un an pour remplacer Gianluigi Donnarumma parti au PSG, le portier français a conquis tout le monde très rapidement en Italie et a connu une ascension fulgurante, à tel point que certains observateurs aimeraient le voir comme numéro un en équipe de France.

Maignan rechute

Oui mais voilà, depuis le dernier rassemblement de l'équipe de France où Mike Maignan s'est blessé, les galères s'enchaînent pour le portier de l'AC Milan. "Je voulais revenir contre Vérone (le week-end dernier) mais j'ai suivi les conseils du staff", déclarait Maignan lundi au Gran Gala del Calcio, l'équivalent des Trophées UNFP.

Visiblement, le retour de Mike Maignan n'est pas pour tout de suite. Pire encore, il est même sacrément repoussé. En effet, le gardien de l'AC Milan va connaître une nouvelle période d'absence. Mike Maignan qui vouait revenir le plus vite possible à la compétition a été victime d'une rechute et souffre à nouveau d'un problème au mollet.

Jusqu'à 45 jours d'absence

Si Mike Maignan va faire de nouveaux examens qui seront observés attentivement par le staff de l'équipe de France, les délais incompressibles, de son éloignement des terrains, évoqués mercredi ne semblaient pas aller en dessous de quatre semaines. Dans le pire scénario, Mike Maignan sera absent 45 jours et devra donc déclarer forfait pour la Coupe du monde 2022.

Un terrible coup dur pour Mike Maignan qui semblait assuré de s'envoler pour le Qatar soit comme doublure d'Hugo Lloris, soit dans la peau du numéro 1 si ce dernier n'est pas en condition d'honorer sa place. Finalement, malgré ses belles prestations depuis deux ans maintenant, Mike Maignan risque de manquer le prochain mondial en raison de cette blessure au mollet.

Selon les informations de L'Equipe, l'équipe de France pense déjà au pire scénario et dans ce cas-là, Mike Maignan serait remplacé par Steve Mandanda, ancien numéro 2 d'Hugo Lloris mais qui avait perdu sa place en raison de son manque de temps de jeu à l'Olympique de Marseille. Rien n'est encore sûr, mais comme son homologue de la Juventus, Paul Pogba, Mike Maignan entame désormais un contre la montre.