Coupe du Monde 2022 : Le groupe et les rivaux du Sénégal, dates et horaires des matches

Le Sénégal d’Aliou Cissé va prendre part le mois prochain à son deuxième Mondial consécutif. Sa tâche ne sera pas aisée.

Le Sénégal, champion d’Afrique en titre, fait partie des cinq sélections appelées à défendre l’honneur du continent noir au Qatar. Les Lions de la Téranga espèrent y faire meilleure figure que lors de la précédente participation.

Quel a été le bilan de la précédente participation du Sénégal ?

Les Lions de la Téranga se sont fait sortir dès le 1er tour en Russie. Ils ont fini troisième, devancé par le Japon (2e) uniquement à cause d’un carton jaune de plus récolté. Une élimination rageante, d’autant plus que M’Baye Niang et ses coéquipiers étaient sortis prématurément alors qu’ils avaient remporté leur 1er match de la compétition (contre la Pologne).

Quel est le programme du Sénégal à la Coupe du Monde ?

Le Sénégal se produira dans le Groupe A du Mondial en compagnie du Qatar (pays hôte), les Pays-Bas et l’Equateur.

1er match

Le 21 novembre à Al-Tummama Stadium, Doha

Sénégal – Pays-Bas

2e match

Le 25 novembre à Al-Tummama Stadium, Doha

Qatar – Sénégal

3e match

Le 29 novembre, à Al Khalifa International Stadium, Doha

Equateur – Sénégal

Sur quelle chaine TV voir les matches du Sénégal à la Coupe du Monde ?

Vous pourrez voir l’ensemble des matches du Sénégal en direct sur BeIn Sports, le diffuseur officiel de la compétition. Y compris pour la région MENA.

Où se situe le camp de base du Sénégal pour la Coupe du Monde ?

Sauf changement de dernière minute la Fédération sénégalaise de football devrait porter son choix sur le Duhail Handball Sports Hall pour servir de camp de base aux Lions en perspective de la coupe du monde prévue au Qatar du 21 novembre au 18 décembre prochain. Ce site est composé 60 chambres pour les joueurs, un grand restaurant neuf (jamais utilisé), une administration de la fédération qatarie de handball, un espace presse, des loges exclusives et présidentielles, un centre médical, un gymnase et une piscine. Bref toutes les commodités requises devant permettre à Sadio Mané et ses coéquipiers d’être dans d’excellentes conditions de performance.

Quelle est la meilleure performance de l’histoire du Sénégal en Coupe du Monde ?

Le Sénégal n’a participé qu’à trois reprises à une phase finale de Coupe du Monde et sa première participation reste clairement la première. En 2002, au Japon et en Corée, les Lions de la Téranga avaient atteint les quarts de l’épreuve après avoir notamment battu la France, tenante du titre, en match d’ouverture (1-0). Ils ont baissé pavillon face à la Turquie (1-0) après prolongation. Avec celle du Cameroun en 1990, cela reste la meilleure participation d’une équipe africaine au Mondial.

Quand Aliou Cissé communiquera sa liste des joueurs pour le Mondial ?

Le sélectionneur sénégalais devrait rendre publique sa liste des convoqués juste après l’interruption des championnats nationaux en Europe. C’est-à-dire une dizaine de jours avant le premier match de la compétition.