Coupe du monde 2022 : La France ne doit craindre qu'un joueur de l'Angleterre selon William Gallas

L'ancien défenseur français estime que les Bleus n'ont rien à craindre avant leur quart de finale de la Coupe du monde contre l'Angleterre.

Qui de la France ou de l'Angleterre se qualifiera pour les demi-finales de la Coupe du monde 2022 au Qatar ? Le monde entier aura les yeux rivés sur ce quart de finale entre les Bleus et les Three Lions samedi soir. Un choc au sommet entre deux grandes nations du football mais surtout entre deux effectifs regorgeant de qualités.

"Personne ne me fait peur dans cette Angleterre"

D'un côté, l'équipe de France avec Kylian Mbappé, Antoine Griezmann, Raphaël Varane et bien d'autres, championne du monde en titre et de l'autre, l'Angleterre d'Harry Kane, Jude Bellingham, Bukayo Saka à la recherche d'un titre de champion du monde depuis 1966. Un choc équilibré sur le papier avec des jeunes talents de part et d'autre.

L'ancien défenseur de Chelsea, William Gallas s'est penché sur le match et a déclaré qu'il avait été impressionné par un joueur du côté de l'Angleterre, mais il pense que les champions en titre seront tout simplement trop forts pour les Three Lions. "Personne ne me fait peur dans cette équipe d'Angleterre. Je n'ai pas peur d'un joueur, mais Declan Rice est dans l'équipe d'Angleterre et personne ne parle vraiment de lui - il est incroyable", a-t-il déclaré au Genting Casino.

"Mbappé trouvera la solution pour battre Walker"

"Il fait la même chose avec West Ham et je ne sais pas pourquoi il est encore là. Cela fait longtemps que je n'ai pas vu un milieu de terrain comme lui - il est fort, puissant et techniquement, il est incroyable. Je suis plus effrayé par les trois milieux de terrain de l'Angleterre que par un seul joueur", a ajouté l'ancien international français.

Gallas a également confiance sur le fait que Kylian Mbappé va prendre le dessus sur le défenseur droit anglais Kyle Walker. "Kylian Mbappe est un garçon intelligent et il a déjà affronté Kyle Walker et je pense qu'il trouvera la solution pour gagner cette bataille", a-t-il ajouté. "Pendant les 85 premières minutes, Kyle Walker pourrait être en tête de la bataille, mais peut-être que dans les cinq dernières minutes, Kylian peut marquer le but de la victoire à tout moment et tout le monde dira qu'il a gagné la bataille [contre Walker]".

"Comme je l'ai dit, Mbappé est un garçon intelligent donc je suis sûr qu'il trouvera la solution pour battre Kyle Walker", a conclu William Gallas. Kylian Mbappé aborde ce match en tant que meilleur buteur du tournoi avec cinq buts jusqu'à présent et connaît bien Walker pour avoir affronté Manchester City en Ligue des champions avec le PSG. Walker s'est imposé lors de leur dernière confrontation, avec une victoire 2-1 de City en novembre 2021.

La France n'a perdu qu'une seule de ses huit dernières rencontres avec l'Angleterre, toutes compétitions confondues (5V 2D), une défaite 2-0 en amical en novembre 2015. Il s'agit de la première rencontre entre les deux nations depuis juin 2017, lorsque les Bleus s'étaient imposés 3-2 en amical. Le vainqueur de ce quart de finale affrontera en demi-finale le vainqueur de Maroc-Portugal.