Coupe du monde 2022 : Grâce à Lewandowski, la Pologne fait tomber l'Arabie saoudite de Renard (2-0)

Lors de la deuxième journée du groupe C, la Pologne a battu l'Arabie saoudite 2-0 avec notamment le premier but de Lewandowski en Coupe du monde.

Après son exploit contre l'Argentine, on attendait beaucoup de l'Arabie saoudite pour son deuxième match de ce Mondial face à la Pologne.

Si les hommes d'Hervé Renard ont de nouveau livré une grande partie, ils ont cependant perdu, victime de leur maladresse et d'une Pologne plutôt réaliste.

Szczesny écœure l'Arabie saoudite

Dans une rencontre jouée sur un rythme soutenu, l'Arabie saoudite a été la première à se mettre en évidence avec une puissante frappe de Kanno détournée par Szczesny (13e).

Bien que dominatrice, l'Arabie saoudite a concédé le premier but après une attaque rapide de la Pologne. Lewandowski, trouvé dans la surface, a servi Zielinski qui a frappé en force sous la transversale d'Al-Owais (39e).

Malgré ce but encaissé, l'Arabie saoudite n'a pas perdu pied et a même obtenu un penalty juste avant la mi-temps. Mais la frappe Al-Dawsari a été repoussée par Szczesny qui a ensuite détourné le ballon repris par Al-Burayk (45+1e)…

Sur ce penalty, les observateurs attentifs auront remarqué que Szczesny n'avait pas ses deux pieds sur la ligne au moment du tir d'Al-Dawsari mais ni l'arbitre ni la VAR n'ont jugé bon intervenir…

La premier but de Lewandowski en Coupe du monde

En deuxième période, l'Arabie saoudite a poussé pour égaliser et a raté une énorme double occasion par Al-Abed et Al-Dawsari (55e) avant de voir ce même Al-Dawsari manquer le cadre quelques minutes plus tard (60e).

En se ruant à l'attaque, l'Arabie saoudite a laissé beaucoup d'espace dans le dos de sa défense. Par chance pour les Faucons verts, Milik (63e) et Lewandowski (55e) ont manqué le break en trouvant respectivement la transversale et le poteau gauche d'Al-Owais.

Mais Robert Lewandowski étant un grand joueur, il n'a pas laissé passer deux fois sa chance et a crucifié les Saoudiens à huit minutes de la fin en partant seul au but. Et le but de l'attaquant du Barça a une saveur particulière puisque c'est son premier en Coupe du monde (il était resté muet en 2018).

La Pologne bien placée avant la dernière journée

Fort de son succès contre l'Arabie saoudite et de son nul face au Mexique lors de la première journée, la Pologne prend provisoirement la tête du groupe C avec 4 points tandis que l'Arabie saoudite passe deuxième et compte toujours 3 points.

Le Mexique est quant à lui 3e avec un point et l'Argentine dernière avec 0 point. Mais ces deux équipes s'affrontent ce samedi 26 novembre à 20h00 et auront l'opportunité de faire évoluer le classement.

Lors de la 3e et dernière journée de la phase de groupes, la Pologne sera opposée à l'Argentine pour un choc Lewandowski-Messi tandis que l'Arabie saoudite défiera le Mexique.