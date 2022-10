Coupe du monde 2022 : la date, l'heure et le lieu du match d'ouverture Qatar-Equateur

GOAL vous dévoile toutes les infos à connaître pour le match d'ouverture de la Coupe du monde 2022 au Qatar.

Pourquoi le pays organisateur joue le match d'ouverture ?

Jusqu'en 2002, le vainqueur de la Coupe du monde était automatiquement qualifié pour l'édition suivante et avait l'honneur de disputer le match d'ouverture. C'est ainsi que la France, championne du monde en 1998 a joué le match d'ouverture de la Coupe du monde 2002 (organisée en Corée du Sud et au Japon) contre le Sénégal.

Mais à partir de la Coupe du monde 2006, le tenant du titre a été contraint de passer par les éliminatoires. C'est désormais le pays organisateur qui a l'honneur de jouer le premier match. Après l'Allemagne en 2006, l'Afrique du Sud en 2010, le Brésil en 2014 et la Russie en 2018, c'est au tour du Qatar, pays hôte de l'édition 2022, de jouer le premier match, face à l'Equateur.

Quand aura lieu le match d'ouverture de la Coupe du monde 2022 ?

Le match d'ouverture du Mondial 2022 entre le Qatar et l'Equateur se déroulera le dimanche 20 novembre 2022.

A quelle heure sera donné le coup d'envoi du match d'ouverture de la Coupe du monde 2022 ?

Le match Qatar-Equateur commencera à 19h00 heure locale. En France, avec le décalage horaire, il sera 17h00 au moment du coup d'envoi.

Dans quel stade aura lieu le match d'ouverture de la Coupe du monde 2022 ?

La rencontre entre le Qatar et l'Equateur se jouera dans le stade Al-Bayt situé dans la ville d'Al-Khor.

Ce stade a été inauguré le 30 novembre 2021 et dispose d'une capacité d'accueil de 60 000 places.

Sur quelle chaîne voir le match d'ouverture de la Coupe du monde 2022 ?

En France, le match d'ouverture sera diffusé simultanément sur TF1 (chaîne gratuite) et sur beIN SPORTS (chaîne payante).

Le streaming pour voir le match d'ouverture de la Coupe du monde 2022

En France, il vous sera aussi de possible de voir la rencontre en Streaming via l'application MyTF1 et via l'application beIN SPORTS CONNECT.