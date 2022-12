Coupe du monde 2022 - Brésil : Vinicius Junior dévoile la personne à l'origine de son succès

L'attaquant du Real Madrid n'oublie pas d'où il vient et a rendu hommage à celui qui lui a permis d'exploser au plus haut niveau.

Au cours des deux dernières années, Vinicius Junior a changé de dimension. L'ailier brésilien a franchi un cap est passé de grande promesse du football mondial à véritable crack. Plus décisif qu'auparavant, Vinicius Junior est même devenu incontournable avec le Brésil. L'ailier a débuté trois des quatre matches du Brésil jusqu'à présent, marquant un but et délivrant deux autres passes décisives.

"C'est un père pour moi"

Sa place dans le onze de départ est due à son rôle de vedette au Real Madrid, puisqu'il a été impliqué dans neuf buts en Liga et cinq en Ligue des champions cette saison avant la compétition. Il a révélé que l'entraîneur de son club a eu une grande influence sur lui avant le voyage au Qatar, comme il l'a dit aux journalistes : "J'ai parlé avec Ancelotti et il m'a donné beaucoup de conseils pour m'aider à devenir titulaire avec le Brésil".

"Il m'a donné beaucoup de confiance. Il a toujours été dur avec moi quand il le fallait. Il est comme un père pour moi. Il est bon non seulement dans les aspects techniques du jeu, mais aussi dans la façon dont il s'occupe de ses joueurs. Je me suis beaucoup amélioré et Ancelotti m'a aidé dans ce domaine. Lui et Tite (le sélectionneur du Brésil) sont très semblables et ils se parlent beaucoup", a ajouté l'ailier brésilien.

Vinicius conseillé par Neymar

Carlo Ancelotti n'est pas la seule figure qui a guidé Vinicius, cependant, car il a révélé que les co-stars brésiliennes Lucas Paqueta et Neymar ont été ses professeurs ces dernières semaines. "[Neymar] m'a dit à quel point la Coupe du monde est différente de tout le reste", a-t-il ajouté. "Il m'a dit ça, et je m'en souviendrai toujours. Et quand l'hymne national a retenti, j'ai compris ce que tout cela signifiait."

Vinicius Junior a également évoqué ses retrouvailles avec son coéquipier au Real Madrid, Luka Modric : "Il est toujours très difficile de jouer contre des joueurs avec autant de qualité, et Modric m'a toujours beaucoup appris, il continue à le faire chaque jour pour que je continue à évoluer. C'est un exemple, quelqu'un de 37 ans qui joue à ce niveau est quelque chose de rare".

"Des joueurs comme lui, Cristiano, Thiago Silva, qui sont à un âge où il n'est plus normal de réaliser de telles performances et qui le font devenir normal. Je suis heureux de jouer contre lui et que le meilleur joueur gagne", a conclu l'attaquant du Real Madrid Vinicius espère aider la Selecao à se qualifier pour les demi-finales de la Coupe du monde vendredi, lorsqu'elle affrontera la Croatie.