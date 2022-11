Coupe du monde 2022 : qui sont les arbitres féminines qui officieront au Qatar ?

Pour la première fois dans l'histoire de la Coupe du monde, des femmes arbitreront des matches. Découvrez qui sont ces pionnières.

C'est le 19 mai 2022 que le Comité des arbitres de la FIFA a dévoilé la liste des arbitres retenus pour la Coupe du monde 2022 au Qatar.

Six femmes arbitres pour la Coupe du monde 2022 au Qatar

Il y a 36 arbitres centraux, 69 arbitres assistants et 24 arbitres vidéo. Et pour la première fois dans l'histoire de la Coupe du monde, le Comité des arbitres de la FIFA a sélectionné six femmes.

Trois femmes seront arbitres de champ : la Française Stéphanie Frappart, la Japonaise Yoshimi Yamashita et la Rwandaise Salima Mukansanga.

« Je l'ai appris un peu comme tout le monde, quand la liste a été envoyée aux fédérations par la FIFA, je suis forcément très émue car ce n'était pas forcément prévu. Comme pour les joueurs, les coachs ou les équipes, une Coupe du Monde c'est vraiment le summum à la fois dans le foot mais aussi dans tous les sports. C'est la plus grosse compétition donc forcément je suis très émue et très honorée d'y participer [...] J'ai démarré l'arbitrage en 1996 et au début ça reste une passion sans forcément aller chercher des échelons. Quand j'ai fait mes premiers matches en Ligue 1, je n'avais pas en ligne de mire une compétition internationale. C'est vraiment quelque chose qui vient corroborer une carrière d'arbitre depuis le début », a raconté Stéphanie Frappart après l'annonce de sa nomination.

Trois femme seront arbitres assistantes : l'Américaine Kathryn Nesbitt, la Brésilienne Neuza Ines Back et la Mexicaine Karen Diaz Medina.

« Je suis très heureuse et reconnaissante à tous ceux qui m'ont donné cette chance. Nous devons veiller à ce que cette première dans l'histoire de la compétition devienne la norme, et non l'exception », a expliqué Karen Diaz Medina après sa sélection.

Comment les arbitres se sont préparés pour la Coupe du monde 2022 au Qatar ?

Du 31 mai au 22 juin, la FIFA a organisé trois séminaires pour préparer minutieusement les 36 arbitres, 69 arbitres assistants et 24 arbitres assistants vidéo des six confédérations choisis pour tenir le sifflet lors de la Coupe du Monde 2022 au Qatar.

Les stages de trois jours ont permis aux officiels de chaque confédération de se réunir à Asunción, au Paraguay (CONCACAF/CONMEBOL), à Doha, au Qatar (AFC/OFC/CAF) et à Madrid, en Espagne (UEFA), sous la direction de Pierluigi Collina, président de la Commission des arbitres de la FIFA, et Massimo Busacca, directeur de l'Arbitrage de la FIFA.

« Notre objectif est de préparer les arbitres au mieux pour éviter le recours à la technologie. Cela étant, la technologie est là pour réduire le risque d'une erreur humaine susceptible d'affecter le résultat d'une rencontre. Même les meilleurs arbitres peuvent se tromper, ce sont des êtres humains et nous le savons », a confié Pierluigi Collina.