Coupe de France : Un PSG Monaco en finale !

Le PSG s'offre une finale de Coupe de France de rêve face à Monaco, lauréat de Rumilly Vallières, ce jeudi soir.

Éliminé par Manchester City en Ligue des champions et devancé de quatre points par le LOSC en Ligue 1 à deux journées de la fin, le Paris Saint-Germain risque la saison blanche.

Déjà important, le rendez-vous de mercredi soir face à Montpellier, en demi-finale de Coupe de France, était donc devenu crucial pour les Franciliens.



Et pour cause, la Coupe de France représente désormais la chance la plus sûre de remporter un trophée cette saison. Cela tombe bien, à la Mosson, le Paris Saint-Germain a pu compter sur le retour de blessure de son attaquant Kylian Mbappé. Et le natif de Bondy a rassuré tout son monde : il est bel et bien à 100% de ses moyens.

Trois jours après après avoir assisté au match nul concédé face au Stade Rennais (1-1) depuis les tribunes, l'international français a été dans tous les bons coups mercredi, permettant à son équipe de passer en finale.

Monaco met fin au rêve de Rumilly Vallières

Une finale où les Parisiens retrouveront l'AS Monaco. En effet, ce jeudi soir, le club de la Principauté s'est défait de ​Rumilly Vallières, club de National 2, en demi-finale de la Coupe de France. Le Petit Poucet de la compétition rêvait d’une finale, mais il lui fallait réaliser un exploit contre les Monégasques de Niko Kovac, favoris de la rencontre.

Et la belle histoire s'est arrêtée abruptement, aux pieds de l'exploit, sur la pelouse du Parc des Sports d’Annecy (Haute-Savoie).

Après avoir notamment sorti le Toulouse FC en quart de finale de Coupe de France (2-0), les Haut-Savoyards pouvaient accéder au Graal, mais ont dû rentrer dans le rang face à une formation de l'ASM qui vise la Ligue des champions pour la saison prochaine.

Onze ans après sa dernière finale de Coupe de France, l'ASM retrouvera le Paris-SG, mercredi, au Stade de France après un succès 5-1. De vaillants locaux avaient pourtant ouvert le score, mais les visiteurs ont su exploiter leurs maladresses de manière très efficaces.

Difficile désormais de prédire un vainqueur entre l'ASM et le PSG, mais une chose est certaine, on assistera à un grand match.