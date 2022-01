Coupe de France : Saint-Etienne et Monaco font le boulot

Les clubs de l’élite continuent à bien se comporter en Coupe de France. A l’instar des autres équipes de Ligue 1, l’ASSE et Monaco ont répondu aux attentes en remportant leurs matches respectifs contre Jura Sud et Monaco. Reims a aussi validé son billet, bien qu’ayant eu plus de mal contre Thaon.

Monaco bien remis du départ de Kovac

L’ASM disputait son premier match après le licenciement de Kovac. Sous les yeux de son futur entraineur, Philippe Clément, la formation princière n’a eu aucun mal à imposer sa loi. Kevin Volland et Wissam Ben Yedder ont fait parler leur sens du but. L’attaquant allemand a inscrit un doublé, tandis que l’international français a fait mouche sur pénalty.

En grosse difficulté en championnat, l’ASSE s’est donc changé les idées en remportant sa rencontre de Coupe. Contre une formation de N2, les hommes de Pascal Dupraz ont plié les débats assez vite. Après un quart d’heure, le break était fait et la qualification dans la poche. Nade et Nordin ont été les deux réalisateurs des Verts. Vers la fin, Jura Sud a réduit la marque, mais cela ne servi à rien si ce n’est à sauver l’honneur. Qualifiée pour les 8es, Saint-Etienne peut espérer sauver sa saison en signant un bon parcours dans cette compétition.

Reims a eu chaud

Opposé à l’ES Thaon, le Stade de Reims a redouté une sortie de route lorsqu’il s’est retrouvé en infériorité numérique. Ekitike a pris un rouge, six minutes seulement après son entrée en jeu. Finalement, cette expulsion fut sans conséquence pour les Champenois. Le mérite revient à Hornby Fraser. Cet attaquant anglais a délivré les siens à la fin du temps additionnel, alors qu’il n’était sur le terrain que depuis quelques secondes.

Enfin, parmi les matches ayant démarré à 18h30, Amiens croisait le fer avec la modeste équipe de Linas-Montlhéry. Les Picards ont été poussés dans leurs derniers retranchements, mais ils ont fini par avoir le dernier mot. Ils se sont imposés aux tirs au but, après un résultat de 3-3 à la fin de la prolongation.