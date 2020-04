Coupe de France, PSG-ASSE : le choc des époques

La finale de la Coupe de France devait opposer le PSG à l'ASSE ce samedi soir, mais elle a été reportée. Focus sur un affrontement riche en Histoire.

Samedi 25 avril 2020. Sous un beau soleil printanier, les rues de la capitale française sont exceptionnellement colorées de milliers de maillots verts, le temps d'une journée. Finale de oblige - qui plus est face au redoutable , équipe locale aux allures d'épouvantail car emmenée par ses stars telles que Neymar ou Kylian Mbappé - les fidèles de l'AS Saint-Etienne sont venus d'un peu partout en pour venir soutenir leur équipe. En face, les supporters du PSG s'apprêtent, comme chaque année ou presque désormais, à délaisser la Porte d'Auteuil et leur bien aimé Parc des Princes pour venir garnir les tribunes du Stade de France, enceinte quant à elle située à Saint-Denis. La fête promet d'être belle entre deux équipes aux trajectoires certes opposées en championnat, mais appuyées par deux des publics les plus fervents de l'Hexagone.

Malheureusement, tout cela n'est que fiction. La fête a été gâchée. La raison est aussi dramatique qu'inattendue : la pandémie de coronavirus est passée par là. Ce samedi 25 avril 2020, les 80 000 spectateurs attendus dans les travées du Stade de France resteront cloîtrés chez eux, confinés, à respecter les mesures de sécurité imposées par le gouvernement. En ces temps de crise sanitaire, le football n'est logiquement plus qu'un lointain souvenir. Reviendra-t-il prochainement ? Cette finale pourra-t-elle se jouer ? Autant de questions aujourd'hui sans réponse, même si chaque jour qui passe rapproche encore un peu plus les amateurs de ballon rond du tant attendu retour aux affaires. Mais attention, celui-ci devrait se faire à huis-clos et donc sans supporters. Impensable... Encore plus pour une affiche entre le PSG et l'ASSE.

Plus qu'une finale, un choc entre deux emblématiques

Car oui, si la beauté de la Coupe de France réside dans le fait qu'elle rassemble l'ensemble du football hexagonal, amateur comme professionnel, cette finale opposant Parisiens à Stéphanois revêt un caractère spécial, car historique. D'un côté, le Paris Saint-Germain n'est autre que l'équipe la plus titrée de l'histoire de la compétition (12) et la deuxième avec le plus de finales disputées (17) derrière l' . De l'autre, l'AS Saint-Etienne s'est qualifiée pour une finale à 9 reprises dans son histoire, et compte pas moins de six titres en Coupe de France, soit la troisième équipe la plus représentée au palmarès de celle-ci. De nouveau, derrière l'Olympique de Marseille (10).

Les finales du PSG et de l'ASSE en Coupe de France Finales disputées par le PSG (17) 1982, 1983, 1985, 1993, 1995, 1998, 2003, 2004, 2006, 2008, 2010, 2011, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019 Finales disputées par l'ASSE (9) 1960, 1962, 1968, 1970, 1974, 1975, 1977, 1981, 1982 Finales remportées par le PSG (12) 1982, 1983, 1993, 1995, 1998, 2004, 2006, 2010, 2015, 2016, 2017, 2018 Finales remportées par l'ASSE (6) 1962, 1968, 1970, 1974, 1975, 1977

La finale de 1982, celle de la grande bascule

En y regardant de plus près, on constate que l'AS Saint-Etienne ne s'était plus qualifiée pour une finale de la Coupe de France depuis 1982, ce qui correspond, à l'inverse, à la première qualification du Paris Saint-Germain à ce stade de la compétition. Cette finale en question a donc été celle du passage du témoin. La fin d'une période couronnée de succès pour le club du Forez, le début d'une histoire glorieuse pour celui de la capitale. Ce jour-là, le doublé de l'emblématique Michel Platini n'avait pas été suffisant pour les Verts, rejoints dans les ultimes secondes des prolongations par un but de Dominique Rocheteau, ancienne gloire du club devenu attaquant du PSG (2-2).







Comme souvent dans les grands rendez-vous, le titre se jouait alors lors de la traditionnelle séance de tirs au but. Suite à un raté de Christian Lopez côté Stéphanois, ce sont bel et bien les Franciliens qui s'adjugeaient la première Coupe de France de leur histoire au Parc des Princes. Le début d'une longue série, donc. Justement, avant cette édition 2019-20, la série du Paris Saint-Germain, qui restait sur quatre titres consécutifs (2015, 2016, 2017, 2018) venait de prendre fin, lLes hommes de Thomas Tuchel ayant été défaits face au . De nouveau, lors d'une séance de tirs au but. Reste à savoir si le Champion de France aurait été capable de reprendre ses droits après une année d'abstinence ou si les Verts, tombeurs de Rennais tenants du titre dans le dernier carré et de retour en finale 38 ans plus tard, auraient été en mesure de renouer avec la victoire.



Pour rappel, la finale a seulement fait l'objet d'un report, et pourrait se dérouler à la mi-juin. "Le début du Championnat est à fixer. On va peut-être modifier un peu le calendrier. J'ai demandé que le premier match soit la finale de la Coupe de France. On pourrait reprendre avec cette rencontre, le samedi 13 juin ou le 20 juin. Cela donnerait une bonne image du football amateur et professionnel que l'on démarre par cette compétition. (...) On est en train de refaire le calendrier, à la Fédé et à la Ligue. Cette proposition n'a pas été contredite. Je considère que quand on ne me dit pas non, c'est oui", a déclaré Noël Le Graët, président de la Fédération Française de Football, vendredi.