Coronavirus - Une reprise espérée "mi-juin, au mieux" selon Roxana Maracineanu

Selon la Ministre des Sports, la reprise des championnats est espérée courant juin en France. Celle-ci se fera à huis clos jusqu'en juillet, à minima.

Si on connaît la date à laquelle le championnat de France s'est arrêté, celle d'une éventuelle reprise demeure totalement incertaine. Pandémie de coronavirus oblige, la , à l'image de ses voisins européens, est à l'arrêt et navigue à vue d'oeil ces dernières semaines. Si de multiples dates plus ou moins réalistes ont été avancées par différents dirigeants, celles-ci sont amenées à changer régulièrement, personne n'étant en mesure d'évaluer avec certitude l'évolution de la pandémie.

Une reprise désormais espérée mi-juin

Ce jeudi, c'était au tour de la Ministre des Sports, Roxana Maracineanu, d'avancer une date de reprise pour les championnats de et lors d'un point presse. Selon elle, le football ne reprendra pas avant la mi-juin, au mieux. Et non sans certaines mesures de précaution.

"Aucun passe-droit ne sera donné avant le 11 mai. Si les conditions sanitaires le permettent, les championnats reprendront mi-juin, au mieux. Et cela à huis clos, jusqu’à la mi-juillet, a minima. Mais il ne faut pas s’imaginer des stades pleins dès le 16 juillet", a ainsi déclaré Roxana Maracineanu. De plus, et quelque peu à l'image du déconfinement prévu par le gouvernement, l'arrêt des matches à huis-clos se fera de manière progressive. Enfin, la reprise des entraînement devra s'effectuer sans tests, car "ceux-ci iront aux personnes les plus fragiles et qui ont des symptômes". Voilà qui ne devrait pas être du goût de l'UNFP et de son co-président Sylvain Kastendeuch.