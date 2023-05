Coup de tonnerre ! Tudor et l’OM c’est fini

Igor Tudor ne devrait pas continuer dans son rôle d’entraineur de l’OM au-delà de cette saison.

Igor Tudor ne fera pas plus d’une saison à la tête de l’Olympique de Marseille. Cette information, totalement inattendue, a été révélée par le média Bleu Provence samedi soir juste après la défaite contre Lille (1-2) qui a scellé le sort de l’équipe phocéenne dans la course à la 2e place de la Ligue 1.

Tudor a fait moins bien que Sampaoli

En perdant chez les Dogues, Marseille a pratiquement abandonné tout espoir de se qualifier directement pour la prochaine Ligue des Champions. Même si Valentin Rongier a assuré « y croire encore » après la partie, il faudrait un incroyable concours de circonstances pour voir les Marseillais déloger les Lensois en tant que dauphins du PSG.

Cet échec a-t-il eu une incidence sur le destin de Tudor aux commandes de l’équipe ? On pourrait l’imaginer, même si à aucun moment il n’a été question d'accomplir cet objectif à tout prix. De plus, l’entraineur croate ne cesse de répéter depuis quelques temps que la saison de son équipe est réussie et qu’il n’a rien à reprocher à ses troupes. Il l’a encore fait ce samedi soir malgré le revers aux conséquences préjudiciables.

L’ancien coach de Vérone est donc satisfait de son bilan. Celui-ci est pourtant moins bon que celui de son prédécesseur Jorge Sampaoli. De plus, l’élimination contre Annecy en quarts de la Coupe de France restera comme une tache indélébile dans son année sur les bords de la Méditérannée. Il y a aussi eu la sortie de route en Ligue des Champions dès la phase de poules. Et à ce constat sportif s'ajoutent également des conflits avec les joueurs tout au long de l'exercice, dont le dernier en date contre le capitaine Dimitri Payet.

Direction la Juventus pour Tudor ?

La fin prématurée de la collaboration pourrait aussi être décidée par l’intéressé lui-même. Il y a quelques semaines, son nom a circulé du côté de la Juventus afin de prendre la suite de Massimiliano Allegri à la barre technique. La Vieille Dame ayant, elle aussi, manqué sa fin d’exercice, la piste a donc pu être réactivée ces derniers jours. Quand il a été interrogé à propos de son ancien club, le colosse slave a systématiquement botté en touche.

Les prochains jours diront si le départ imminent de Tudor est une vraie tendance ou de l’intox ? En cas de confirmation, Marseille va devoir se trouver un nouveau patron pour le secteur sportif. Le peuple phocéen ne rêve aujourd’hui que d’un seul technicien pour lui succéder. Celui aux deux Z comme initiales. Mais, à l’heure actuelle, cela s’apparente à une hypothèse complètement utopique.