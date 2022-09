Patrice Evra a de nouveau défrayé a chronque avec ses commentaires sur les Bleus.

Patrice Evra, l'ancien latéral international français de Monaco et de Manchester United, a stupéfié le football par ses commentaires ce matin.

L'ancien capitaine de l'équipe de France a déclaré qu'il REGRETTE de jouer pour les Bleus.

Dans des commentaires cités par Sports Brief, Evra déclare : "Si je pouvais revenir en arrière, je choisirais de représenter mon pays natal, le Sénégal.

"Quand j'étais jeune, mes parents m'ont donné la possibilité de choisir mon équipe nationale et comme j'ai grandi en France, j'ai choisi la France.

"Mais je me suis rendu compte plus tard que choisir mon propre pays devenait politique. L'une des leçons douloureuses que j'ai apprises avec ce choix est que lorsque vous jouez bien et que vous gagnez, vous êtes français ; lorsque l'équipe perd, vous êtes considéré comme un Sénégalais."