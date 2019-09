Costinha : "L’AS Monaco doit laisser plus de temps à Jardim"

EXCLU - Ancien joueur de l’AS Monaco, Costinha estime que la direction du club princier ferait une erreur en se séparant de Leonardo Jardim.

Avec seulement deux victoires à son compteur et toujours aucun succès récolté, l’AS réalise un début de championnat catastrophique. Un de plus puisque le club princier était plongé dans un marasme similaire lors de la précédente campagne et ne s’en est sorti que lors de la dernière levée de l’exercice. La situation est critique et c’est l’entraineur, en la personne de Leonardo Jardim, qui est inévitablement montré du doigt.

Le technicien portugais n’arrive plus à relancer la machine. Il parait impuissant et la manière dont son équipe s’est écroulée dimanche dernier contre Marseille (3-4) après avoir mené par deux buts d’écart l’a sérieusement fragilisé. Celui qui a offert à l’ASM son dernier titre de champion se retrouve même sur la sellette pour la deuxième fois en l’espace d’un an. Même les supporters lui ont tourné le dos en appelant à son limogeage à travers un communiqué saillant.

« Il a besoin de temps pour intégrer les dernières recrues »

Alors, vu le contexte, Jardim peut-il encore être l’homme de la situation ? Goal a posé la question à Costinha, un ancien de la maison monégasque (1997-2001), qui lui a aussi embrasé une carrière de coach et qui connait assez bien l’actuel entraineur de Monaco puisqu’il l’a côtoyé en 2015 lors d’une phase d’apprentissage. L’ancien international lusitanien (53 sélections) n’a aucun doute : Jardim reste « un excellent entraineur ». « Il est intelligent et il va réussir à remettre l’équipe là où elle doit être. Et la direction de l’ASM doit penser à ça, et prendre en compte tout ce qui s’est passé depuis le début de la saison et se rappeler qu’il a donné un titre à ce club », nous a-t-il ajouté.

Le champion de 2000 continue de suivre avec une grande attention et un intérêt particulier l’actualité de l’ASM. Et, pour lui, de nombreux éléments ont fait que l’entame de la saison en cours a été compliquée : « Beaucoup de joueurs sont arrivés à la fin du mercato. Et des joueurs importants, qui seront appelés à jouer régulièrement dans cette équipe. Ils ont un bon effectif. Mais il faut donner du temps à Jardim pour réussir à bien les faire jouer collectivement. Bien sûr, avoir du temps dans le football, c’est compliqué pour un coach, mais je suis certain qu’avec sa qualité et les joueurs qu’ils ont fait venir, il peut relancer l’ASM et la ramener vers le haut du classement.»

« Ne pas oublier ce qu’il a fait pour Monaco »

L’ASM a fait venir Wissam Ben Yedder, Islam Slimani, Jean-Kevin Augustin, Tiémoué Bakayoko et Guillermo Maripan lors des derniers jours du mercato. Pour Costinha, le fait qu’il y ait tant de nouveaux visages qui sont arrivés au même moment et tardivement sur le Rocher suffit pour expliquer la série de faux-pas. « Je ne sais pas comment s’est passée la préparation, peut-être qu’elle n’a pas été bonne. Mais je constate que beaucoup de joueurs importants sont partis et ils ont recruté assez tardivement pour pallier tous ces départs, a-t-il rappelé. Et on sait que plus la venue d’une recrue est tardive durant la saison, et plus il est compliqué de l’intégrer à l’équipe, en prenant en compte la préparation. Aujourd’hui, ils payent un peu ça. Mais je suis sûr que ça ira mieux dans les prochaines semaines.»

Costinha a ensuite conclu en indiquant que rien que pour les services qu’il a rendus et tout ce qu’il a apporté à Monaco, Jardim mériterait de pouvoir continuer et avoir la chance de remettre l'équipe sur les bons rails : « Avant qu’il n’arrive, le dernier titre qu’ils avaient gagné c’était lorsque j’y étais encore (2000). Et lui, il a réussi à faire une chose qu’aucune autre équipe en France n’a réussi à faire : freiner la domination du PSG. Et c’est un exploit, car le PSG ils n’ont pas qu’une seule équipe mais deux. Il a réussi à faire ça. Et il faut se souvenir qu’il a perdu des joueurs importants. Il faut le garder et lui donner cette possibilité de rebâtir l’équipe ». Reste à savoir si Dimitri Rybolovlev et Oleg Petrov sont de cet avis ou si leur patience envers leur entraineur n’est pas sur le point de s’épuiser.

Propos recueillis par Naïm Beneddra