Costil veut revenir en Bretagne

Benoit Costil, le gardien de Bordeaux et de l’Equipe de France, a fait part de son souhait de retourner en Bretagne.

Benoit Costil, le dernier rempart des Girondins de , vient d’exprimer son désir de retourner dans sa Bretagne natale. Après avoir évolué à Vannes et au durant sa jenesse, il se voit défendre les couleurs d'une autre équipe de cette région.

Dans un entretien accordé à Ouest , l’international français a confié : « J’aimerais revenir jouer pour un club breton. Je l'espère vraiment. [...] Il y en a un pour lequel ce sera compliqué pour diverses raisons (Rennes) [...] Si un jour un club le cherche, il aura très facilement mon numéro... Tout se discute. Mais avant toute chose, j'appartiens à Bordeaux (jusqu'en 2022). Un grand club historique. »

Ces déclarations sont surprenantes dans la mesure où elles émanent de celui qui est actuellement capitaine des Marine et Blanc. Faire part des envies d’ailleurs alors qu’on a ce statut ne doit pas être très bien perçu par les supporters.

Costil s’est aussi exprimé sur la situation actuelle de son club, avec des allégations sur des irrégularités prétendument commises par la direction en place dans les transferts opérés depuis quelques mois. « On regarde tous les jours, on jette un oeil, on tape ''Girondins'' sur internet et on voit ce qui se passe. Ce qui s'est passé récemment ne donne pas une bonne image du club, malheureusement », a-t-il déclaré.