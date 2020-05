Bordeaux - Retour à l'entraînement prévu le 22 juin

Dans la foulée de l'arrêt du championnat, les Girondins de Bordeaux ont communiqué un calendrier de reprise afin de préparer la saison prochaine.

Alors que la saison de est désormais terminée, les clubs commencent à se tourner vers la saison prochaine, qui pour l'heure est programmée pour débuter le week-end du 22-23 août.

C'est notamment le cas des Girondins de , qui ont fait savoir par le biais d'un communiqué ce vendredi qu'ils envisageaient une reprise de l'entraînement au Hailan à compter du 22 juin prochain. Et ce après une période d'entraînements individuels à distance pour les joueurs.

Le club précise également que d'ici au 31 mai, il fonctionnera avec une activité partielle, "compte tenu de l’arrêt prématuré du championnat".

Bordeaux est ainsi l'un des premiers clubs à communiquer sur un calendrier de reprise - qui reste toutefois soumis à l'évolution de la situation sanitaire et des directives du gouvernement. La date du 22 juin est également envisagée par d'autres clubs de , à l'image du Stade Rennais, tandis que le PSG et l'OL pourraient reprendre également le plus rapidement possible en vue de la phase finale de , prévue en août.