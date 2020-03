Coronavirus: Sans football, le président de Trabzonspor met en garde contre les divorces

Sans foot, il y aura une hausse des divorces, estime le président d'un club de football turc.

Le patron d'un club turc de football a mis en garde contre ma suspension du championnat en raison du coronavirus. Pour le boss de Trabzonspor, gare aux divorces.

OFFICIEL - La Copa America elle aussi reportée d'un an

"En , le football est ce qui permet aux gens d'évacuer leur stress, de s'amuser, d'occuper leur esprit", a analysé le président de Trabzonspor, Ahmet Agaoglu.

L'article continue ci-dessous

Plus d'équipes

"Si on suspend le championnat pour une durée aussi longue, d'ici un mois, on ne trouvera plus assez de juges pour prononcer les divorces", a-t-il tonné, alors que de plus en plus de voix s'élèvent pour demander la suspension du Championnat Turc pour endiguer la propagation du coronavirus.