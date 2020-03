OFFICIEL - La Copa America elle aussi reportée d'un an

Alors que le football est l'arrêt suite à la propagation du coronavirus, la Conmebol a décidé de reporter d'un an la Copa America 2020, ce mardi.

Priorité à la santé. Suite à la propagation inquiétante du coronavirus dans le monde ces dernières semaines, les instances sont obligées de revoir leurs plans. Alors que les différents championnats nationaux ont d'ores et déjà été suspendus, l'UEFA a décidé de reporter l' et de suspendre la C1 et la C3.

La Copa America 2020 également reportée

Autre compétition concernée par les mesures prises ce mardi : la Copa America. En effet, la Conmebol a également décidé de reporter sa compétition continentale. Une décision qui fait sens, le football ne faisant plus office de priorité au vue de la gravité de la situation.



Plus précisément, alors que l'Euro 2020 a officiellement été décalé d'un an, soit en 2021, il en sera de même pour l'Amérique du Sud. Organisée en et en , la compétition continentale sera, elle aussi, repoussée en 2021.



"À situation exceptionnelle, mesure exceptionnelle", a justifié Alejandro Dominguez, le président de la Conmebol, auprès de Reuters. "Ce n'était pas une décision facile à prendre mais nous devons à tout prix préserver la santé de nos joueurs et de l'immense famille du football sud-américain, a-t-il ajouté. Mais soyez assurés que le plus vieux tournoi international du monde reviendra plus fort que jamais en 2021", a ensuite expliqué le dirigeant, lucide et optimiste.