Coronavirus - Rooney ne serait pas surpris par une fin de saison fin 2020

L'attaquant de Derby County estime que l'urgence n'est pas de terminer la saison, alors que le monde fait face à la pandémie de coronavirus.

Wayne Ronney a affirmé qu'il ne serait pas surpris si la saison actuelle devait se terminer à la fin de l'année 2020 en raison du coronavirus, empiétant ainsi largement sur le calendrier de la saison prochaine.

L'ancien capitaine de l' , de retour football anglais en janvier avec l'équipe de championnat de Derby County, a souligné qu'il était vital que le monde du sport n'essaie pas de s'opposer à la tendance et de forcer un retour à l'action avant qu'elle ne soit jugée sûre au milieu de la propagation de Covid-19.

Pratiquement tous les sports du monde ont été paralysés par la pandémie de coronavirus, et les quelques ligues restantes devraient également être suspendues dans les jours à venir. Malgré cela, plusieurs clubs continuent de s'entraîner en groupe, contre l'avis officiel qui encourage la distanciation sociale et l'auto-isolement alors que les nations cherchent à contenir la propagation de la maladie, qui compte plus de 300 000 cas confirmés à ce jour avec plus de 13 000 décès.

Dans sa chronique hebdomadaire du Times , l'ancien attaquant de et d' Wayne Rooney a souligné que la campagne actuelle - avec en passe de remporter son premier titre depuis trois décennies et et West Brom en voie de promotion en - doit pouvoir se terminer, même si cela signifie repousser la saison 2020-21.

"Le monde est confronté à quelque chose de grave et nous, les footballeurs, ne devrions pas être différents du reste de la population, a-t-il écrit. Le football est ce à quoi tout le monde - surtout en Grande-Bretagne - se réveille en pensant, mais il doit passer au second plan. Cette crise est bien plus importante que notre jeu.

"La seule chose qui manquait dans toutes les annonces de la semaine dernière était la décision de la FA selon laquelle chaque club devait garder ses joueurs à la maison (le confinement n'a pour l'heure pas été décidé outre-manche) et ne mettre personne en danger, au lieu de laisser les clubs décider individuellement. J'aurais aimé voir cela.

"Mais sinon, nous savons maintenant où nous allons. La FA a contribué à préciser que la saison de championnat se terminera, ce qui est juste. Liverpool va remporter la Premier League. [Ils] ont été fantastiques. Ils ont tellement travaillé. Ils méritent ce titre. Pouvez-vous imaginer d'attendre 30 ans et de se le faire enlever comme ça ? La bonne décision a été prise.

"C'est aussi juste en termes de promotion et de relégation et de places en . Ces questions sont si importantes pour les clubs concernés que j'imagine qu'il y aurait beaucoup de batailles juridiques si la saison était simplement abandonnée. Ce qui est juste, c'est de terminer 2019-20, même si nous devons perdre la saison prochaine.

"Cela ne me surprendrait pas que la fin de la saison prenne jusqu'à la fin de l'année 2020. Le football, comme toute autre industrie, est en territoire inconnu et, comme toute autre industrie, il doit écouter les conseils et prendre toutes les précautions nécessaires. Pour moi, cela exclut de finir la saison à huis clos.

"Lorsque vous jouez à huis clos, cela signifie quand même que vous réunissez un groupe de personnes assez important. Vous avez besoin d'ambulances, de médecins, de personnel paramédical. Ils sont obligatoires. La police peut aussi être nécessaire. Pourquoi les amener tous à un match de football alors que dans cette crise, ils seront nécessaires ailleurs pour des choses bien plus importantes ?

"Je ne serais pas à l'aise de jouer un match sachant qu'il y a des gens qui meurent ou qui sont très malades à cause du coronavirus et que nous éloignons ces travailleurs de la ligne de front."