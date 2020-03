Rooney : "Les footballeurs ne sont pas des cobayes"

Wayne Rooney considère que les autoritésanglaises ont mis trop de temps à réagir face au coronavirus.

L'ancien joueur de et de la sélection anglaise s'est interrogé dans une colonne pour le Times :

« Pourquoi avons-nous attendu vendredi ? Pourquoi a-t-il fallu que Mikel Arteta tombe malade pour que l' prenne la bonne décision ? », s'est-t-il emporté.

« Pour les joueurs, le personnel et leurs familles, la semaine a été préoccupante - au cours de laquelle nous avons ressenti un manque de leadership de la part du gouvernement, de la FA et de la . Après la réunion d'urgence, la bonne décision a finalement été prise. Jusque-là, on avait presque l'impression que les footballeurs en Angleterre étaient traités comme des cobayes. », s'est encore agacé Rooney.