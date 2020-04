Coronavirus - Montpellier : L'agent de Sambia affirme qu'il "va s'en sortir"

Le Montpelliérain, atteint du Covid-19, a été placé sous assistance respiratoire. Son état de santé est stable selon son agent, Frédéric Guerra.

Hospitalisé cette semaine et testé positif au coronavirus, Junior Sambia a été placé sous respirateur artificiel. Interrogé par L'Equipe, son agent Frédéric Guerra a fait savoir que son état s'améliorait légèrement.

"Là, au moment où on se parle (vendredi soir)), ils ont arrêté les produits anesthésiants pour voir s'il arrive à respirer seul. Mais on n'a pas encore les résultats, car il est en cours de réveil. Ça, c'est déjà une bonne nouvelle", a-t-il déclaré.

"On nous a dit ''état stationnaire''. Ça veut dire qu'il ne s'améliore pas, mais aussi qu'il ne s'aggrave pas. La bonne note, c'est qu'à l'instant T, il est en phase de réveil. Je préfère voir le verre à moitié plein. Et qu'ils tentent de le réveiller, c'est une bonne nouvelle. Il faut penser positif et Junior va s'en sortir. C'est un gamin qui n'a pas eu toujours que de la chance. En revanche, il a toujours su se battre."

Interrompue depuis mi-mars, la réfléchit à une reprise à partir du mois de juin, alors que le confinement sera progressivement levé le 11 mai prochain en et que les entraînements devraient progressivement reprendre. Des mesures de précaution drastiques seront prises pour tenter d'assurer la santé et la sécurité des joueurs pour la fin de saison.