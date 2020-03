Coronavirus: Liverpool se verrait-il refuser la Premier League si la course au titre est annulée ?

L'épidémie de coronavirus s'est rapidement aggravée à l'échelle mondiale, mais affectera-t-elle les espoirs de Klopp de remporter le championnat ?

L'effet du coronavirus a été dévastateur, avec au moins 130 000 personnes infectées et plus de 5 000 morts au 13 mars. Il s'est déjà répandu dans toute la et est maintenant endémique au Royaume-Uni, aux États-Unis, en et dans une grande partie de l'Europe. Les événements sportifs et les compétitions majeurs ayant déjà été annulés et reportés afin d'empêcher la propagation du virus, des questions ont été soulevées sur la possibilité de l'annulation de la cette saison et sur la manière dont elle pourrait potentiellement affecter les espoirs de titre de .

Liverpool serait-elle privée de la Premier League si la situation des coronavirus empire ?

Des rapports récents dans le Telegraph ont révélé qu'il n'y aurait "aucune garantie" que Liverpool serait couronné champion d' si la saison en cours était interrompue en raison de l'épidémie de coronavirus en cours qui envahit le monde. Ce serait un coup très dur pour l'équipe d'Anfield qui est sur le point de soulever son tout premier trophée de Premier League, sous sa nouvelle forme, - et son premier titre de champion en 30 ans.

Selon le Liverpool Echo, les chefs de la Premier League devraient avoir des discussions sur ce qui serait fait s'ils étaient forcés de terminer la saison plus tôt. La Premier League a annoncé qu'elle suspendrait le régime de prise de contact d'avant-match jusqu'à nouvel ordre afin de lutter contre la propagation. "Pour des raisons de santé, il n'y aura pas de serrement de main entre les joueurs avant les matches de Premier League", a déclaré l'instance dirigeante. Vendredi 13 mars, à la suite des tests de coronavirus positifs pour le manager d' Mikel Arteta et l'ailier de Callum Hudson-Odoi, les matches ont été reporté définitivement et le championnat est interrompu jusqu'au 3 avril.

La situation des coronavirus a progressé de façon spectaculaire au cours des derniers mois après être sortie d'un marché de fruits de mer à Wuhan, en Chine. Le virus - qui peut être mortel - se propage rapidement à travers le Royaume-Uni, et les cas connus devraient basculer à plus de 1 000 dans un avenir imminent. Le virus est transmis par transmission de personne à personne, avec l'avis que les grandes foules doivent être évitées pour éviter la propagation de la maladie.

Bien sûr, les grands événements sportifs sont une attraction évidente de grandes foules, et le football en Europe devrait être suspendu indéfiniment afin de contenir le coronavirus. La , la et la sont déjà victimes de reports au milieu de graves épidémies en et, en particulier, en , où plus de 15 000 personnes sont touchées. Les autres championnats ont suivi la voie avec un arrêt y compris en après la journée en cours.

La fin de saison de la Premier League sera-t-elle annulée ?

Il n'y a pas de règlement fixe dans le livre des règles de la Premier League sur ce qui se passerait si la compétition était annulée. Bien sûr, si la Premier League était annulée, cela aurait un effet d'entraînement dans toute l'Europe. Il n'est pas encore clair comment la relégation et la promotion vers et depuis la Premier League fonctionneraient si le reste de la saison était suspendu, et des problèmes ont également été soulevés concernant la qualification pour la , la et d'autres compétitions nationales et internationales.

Toute décision de mettre fin à la saison prématurément et de ne pas attribuer de titres ou de promotion ou de relégation serait controversée. Le Daily Mail déclare que des "pourparlers de crise" doivent avoir lieu en fonction du résultat de la saison si le reste des matches doit être annulé. D'autres tournois, cependant, ont été annulés tôt en raison de facteurs étrangers, comme la de rugby 2019 qui a été affectée par de graves problèmes météorologiques causés par le typhon Hagibis au .

Le typhon Hagibis a provoqué l'annulation des matches entre la Nouvelle-Zélande et l'Italie et l'Angleterre et la , leurs résultats étant enregistrés comme un nul 0-0 selon les règles du tournoi. Les équipes dont les matchs ont été annulés avaient leurs points partagés et aucun score enregistré. Il n'y a aucune garantie que la FA pourrait emboîter le pas en attribuant à chaque équipe un point pour les rencontres annulées, mais c'est une autre option.

Comment Klopp a-t-il réagi?

L'entraîneur de Liverpool a refusé d'être entraîné dans un discours sur les conséquences de la menace du coronavirus, affirmant qu'il ne savait pas pourquoi son avis sur la situation était recherché par les journalistes - car il n'était pas un expert en la matière. "Ecoutez, ce que je n'aime pas dans la vie, c'est que c'est une chose très sérieuse, l'opinion d'un manager de football est importante", a déclaré Klopp après la défaite de la face à Chelsea en mars. "Je ne le comprends pas. Je ne le comprends vraiment pas".

"Peu importe ce que disent les gens célèbres. Nous devons parler des choses de la bonne manière, pas des gens sans connaissance comme moi, parler de quelque chose. Les gens qui ont des connaissances en parleront et devraient dire aux gens" faites ceci, faites cela, faites ceci ", et tout ira bien ou non. Politique, coronavirus, pourquoi moi ? Je porte une casquette de baseball et je me suis mal rasé", avait indiqué l'Allemand.

Liverpool a partagé sa propre déclaration concernant les mesures de sécurité à prendre pendant l'épidémie de coronavirus, mais elle n'a mentionné aucune mesure à prendre en cas d'annulation de la saison de Premier League. "Nous avons pris des mesures proactives, notamment en annulant tout voyage du personnel vers des pays à haut risque et en rappelant à tout le monde les bonnes pratiques d'hygiène grâce à des avis dans / autour de tous nos sites", indique le rapport.