Coronavirus - Les joueurs anglais lancent leur mobilisation

Très critiqués pour leur manque d'action face à la crise actuelle liée au Covid-19, les joueurs anglais ont annoncé avoir lancé un fonds de soutien.

Après l'heure des polémiques malheureuses, celle de la solidarité et de l'action est enfin arrivée Outre-Manche. En cette période de crise sanitaire, liée à la pandémie de coronavirus qui ne cesse de gagner du terrain partout dans le monde, une réaction groupée des joueurs professionnels anglais était fortement attendue. Mercredi soir, ces derniers ont annoncé avoir lancé un fonds de soutien en faveur du NHS, le système de santé publique au Royaume-Uni.

"Nous avons créé notre propre collectif de joueurs"

Harry Kane et Jordan Henderson, respectivement capitaine de ainsi que des Three Lions et de l'équipe de , ont ainsi tweeté une déclaration avec le hashtag #Playerstogether. "Nous pouvons confirmer qu'après de longues conversations entre un grand nombre de joueurs de tous les clubs de , nous avons créé notre propre collectif de joueurs, #PlayersTogether", indique notamment le communiqué.​

Le syndicat des joueurs a aussi remis en question la potentielle réduction de 30 % des salaires. Et pour cause, cela aurait tendance à réduire les recettes fiscales du NHS. De plus, les joueurs anglais veulent s'assurer du suivi de leur contribution collective. Une chose est sûre, leur soutien ne sera pas de trop pour faire face à la gravité de la situation. Partout dans le monde, les dons se multiplient pour venir en aide à celles et ceux qui sont les plus touchés par cette catastrophe.

