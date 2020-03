Coronavirus : le message de soutien de Luis Suarez

Le joueur de 33 ans envoie un "gros câlin" au monde alors qu'il encourage les gens à faire de leur mieux pour éviter de propager le Covid19.

La star de Barcelone Luis Suarez a exhorté les citoyens à faire leur part pour aider à contenir la propagation du coronavirus en suivant les conseils des autorités médicales.

L'attaquant uruguayen a publié une vidéo sur Instagram pour rassurer les fans au milieu de la panique causée par la pandémie, qui a fait plus de 7800 morts et infecté au moins 194000 dans le monde.

"Bonjour à tous, depuis ma maison à Barcelone, je voulais vous faire un gros câlin, pour envoyer beaucoup de force à tous ceux qui luttent contre un virus qui nous inquiète tous", a déclaré le joueur de 33 ans.



«Nous devons savoir que c'est à nous de pouvoir améliorer la situation. Si nous prenons soin de nous, nous prenons soin du voisin d'à côté et de la population entière. Des milliers de personnes souffrent d'un virus qui inquiète le monde. Il y a beaucoup de pays qui en souffrent, en il y a eu des cas. Il est essentiel de faire attention à ce qu'on vous dit désormais. L'hygiène doit être respectée, c'est très important. Si tous ensemble nous pouvons lutter contre cela, nous pouvons tous continuer à profiter de la vie, de notre famille et de nos amis. Je vous envoie un gros câlin et n'oubliez pas de rester à la maison. »