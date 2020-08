Coronavirus, la LFP dévoile son protocole sanitaire

Dans un document de 33 pages, la Ligue a dévoilé les mesures sanitaires prévues pour la reprise de la Ligue 1 et Ligue 2, le 21 août prochain.

Quand la , la , la et la ont déjà expérimenté le football d’après Covid-19, la est encore dans le flou malgré les deux finales de Coupe jouées fin juillet. Mais à dix jours de la reprise de la et de la , la LFP s’est réunie afin de définir les règles strictes sur le protocole sanitaire à suivre. Un document de 33 pages qui a été validé en ce début de semaine et qui dévoile les grandes lignes.

Chaque club devra nommer un référent Covid-19 et chaque personne à l’intérieur des stades devra porter un masque et respecter la distanciation sociale. Concernant les joueurs, ils vont être soumis à de nombreux tests. En effet, les clubs devront faire réaliser des tests aux joueurs et au staff entre 96 et 72 heures avant chaque matches.

A ces mesures, un médecin du club, en charge de faire respecter les consignes, devra effectuer des examens cliniques les jours de matchs pour détecter de potentiels symptômes du coronavirus. Un protocole lourd afin d’assurer la santé de tous.

Et la LFP a décidé de ne pas plaisanter sur la rigueur que devront fournir tous les acteurs puisqu’il sera possible de "donner match perdu à l’équipe n’ayant pas remis le document le jour du match au délégué." Enfin si des cas se déclarent comme on a déjà pu le voir à ou encore à , les joueurs seront mis en quatorzaine.