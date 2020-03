Coronavirus - Gabbiadini (Sampdoria) testé positif

Le club de Gênes a fait savoir que son joueur avait été testé positif au virus. C'est le deuxième cas confirmé parmi les joueurs de Serie A.

Après le défenseur de la Daniele Rugani, Manolo Gabbiadini a également été testé positif au coronavirus. Le cas de l'attaquant de la est donc le deuxième confirmé dans un championnat qui a été suspendu par le gouvernement.

Sono risultato positivo anche io al Coronavirus. Voglio ringraziare tutti quelli che mi hanno scritto, mi sono arrivati già tantissimi messaggi. Ci tengo comunque a dirvi che sto bene, quindi non preoccupatevi. Seguite tutti le norme, restate a casa e tutto si risolverà. 💪 pic.twitter.com/YIa9knMAK8 — Manolo Gabbiadini (@Mgabbia23) March 12, 2020

Le club s'est fendu d'un communiqué, précisant que le joueur se portait bien : "La Sampdoria informe que le footballeur Manolo Gabbiadini a été testé positif pour le Coronavirus COVID19, il a un peu de fièvre, mais il va bien. Le club est en train d'activer toutes les procédures d'isolement requises par la loi."

Tout comme pour Juve-Inter après Rugani, les joueurs de la Samp' et de Vérone (leur dernier adversaire en championnat) devront rester à l'isolement pendant deux semaines.

Le joueur a tenu à remercier et rassurer les fans sur Twitter : "Moi aussi, j'ai été testé positif au Coronavirus. Je tiens à remercier tous ceux qui m'ont écrit, car j'ai déjà reçu de nombreux messages. Je tiens à vous rassurer que je vais bien et que je ne m'inquiète pas. Suivez les règles, restez chez vous et tout s'arrangera."