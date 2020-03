Coronavirus - Cristiano Ronaldo a informé la Juventus qu'il ne rentre pas en Italie

Cristiano Ronaldo va rester à Madère au Portugal. Un retour imminent en Italie n'est pas prévu laissant en doute sa participation à la C1.

L' est le pays le plus touché actuellement par le coronavirus et celui dont le calendrier footballistique est le plus perturbé avec l'arrêt total des rencontres jusqu'au 3 avril prochain. Le pays est actuellement en quarantaine avec 12.462 cas recensés ce mercredi, et 827 décès à déplorer. L'épidémie dans le football italien a passé la vitesse supérieure avec l'officialisation de la contamination au Covid-19 d'un joueur de la : Daniele Rugani.

Le communiqué de presse paru sur le site officiel de la Juventus tard hier soir a choqué le monde du football italien : Daniele Rugani positif au coronavirus et l'isolement nécessaire pour les joueurs et le personnel technique, conformément au protocole pour de tels cas. "Le Juventus Football Club est en train d'activer toutes les procédures d'isolement requises par la loi, y compris le recensement des personnes qui ont eu des contacts avec lui", a précisé le club italien dans un communiqué.

Juventus - sans CR7 ?

Mais un joueur manque à l'appel et pas des moindres : Cristiano Ronaldo. Le quintuple Ballon d'Or est rentré à Madère après le choc contre l' afin de se rendre aux chevets de sa mère victime d'un AVC il y a quelques jours. Après avoir appris la contamination de son coéquipier et au vu de la situation critique en Italie, Cristiano Ronaldo a décidé de rester à Madère et de ne pas rentrer en Italie. "Cristiano Ronaldo ne s'est pas formé et reste à Madère en attendant les développements liés à l'urgence sanitaire actuelle", a précisé la Juventus dans son communiqué.

Plus d'équipes

Le Portugais risque toutefois d'être placé en confinement de son côté, afin d'éviter toute propagation comme le veut le protocole car il a été en contact avec Daniele Rugani. Et selon plusieurs sources, Cristiano Ronaldo ne va pas revenir en Italie dans les prochains jours. En effet, Tancredi Palmieri, correspondant pour BeIN Sport et CNN, affirme que le Portugais a décidé de rester à Madère sans donner de date de retour. De son côté, Tuttosport annonce carrément que le quintuple Ballon d'Or a informé la Juventus, en accord avec le club, qu'il ne compte pas rentrer en attendant que la situation s'améliore en Italie et risque donc de manquer la rencontre de face à l'Olympique Lyonnais.

Encore faut-il que cette dernière ait lieu. Jean-Michel Aulas déclarait il y a quelques jours ne "savoir rien" au sujet de ce match. Avec la contamination de Daniele Rugani, alors que le lieu de la rencontre était déjà un gros point d'interrogation, la tenue du match est menacée en prenant en compte que les joueurs du club italien sont en quarantaine. Cristiano Ronaldo envoie donc un message fort en refusant de rentrer en Italie quitte à manquer le rendez-vous de C1, sa compétition favorite et son objectif majeur, incitant implicitement l'UEFA à reporter des matches, à suspendre les compétitions européennes, pour donner la priorité à la santé publique. Une position forte mais nécessaire de la part de celui qui est un exemple pour des millions d'enfants : parce que pour gagner cette bataille, il faut des choix apparemment impopulaires mais, en même temps, inévitables.