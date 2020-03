Coronavirus - Chelsea, Mason Mount sèche le confinement

Mason Mount, le milieu de terrain de Chelsea, n'aurait pas respecté les règles d'isolement de Chelsea. Il est fortement critiqué en Angleterre.

Le monde entier est privé de football. Les championnats européens sont suspendus jusqu'à nouvel ordre, jusqu'au 3 avril pour certains d'entre eux dont la , et les clubs annulent au compte goutte les entraînements. Certaines équipes sont mêmes en quarantaine à l'image d' , puisque Mikel Arteta a été contrôlé positif au Coronavirus, l'élément déclencheur de la suspension de la Premier League, ou encore le puisqu'un joueur de la section basket a été contrôlé positif au Covid-19.

En , c'est également le cas de . Callum Hudson-Odoi a également été contrôlé positif au Coronavirus, même si ce dernier assure qu'il va bien et ne ressent aucun symptôme, les membres des Blues doivent rester chez eux pour éviter la propagation du virus. Une consigne qui n'a visiblement pas été comprises par tout le monde. En effet, Mason Mount n'en a eu que faire des consignes de confinement et a séché l'isolement le temps d'une petite heure.

Mount fait un five avec Rice

Selon Sky Sports et The Mirror, l'Anglais aurait été aperçu dans les rues de Londres ce week-end en train de jouer au football avec son ami Declan Rice, joueur de . Le jeune international anglais aurait disputé un cinq contre cinq sur un terrain de rue en compagnie de son compatriote et joueur professionnel de West-Ham, ignorant donc totalement les consignes de confinements ordonnés par son club en fin de semaine.

Un témoin cité par le média britannique The Mirror, confie avoir assisté à la scène : "On a remarqué une voiture qui avait l’air un peu ridicule et on s’est demandé qui était dedans. Une autre est arrivée avec trois ou quatre personnes à l’intérieur. Mon fils a reconnu Mason Mount au volant. Ils ont joué un match à cinq contre cinq. Declan Rice jouait aussi. Il semblait qu’aucun d’entre eux ne prenait la situation sérieusement".

Chelsea devrait rapidement mettre le joueur face à ses responsabilités avant de le renvoyer chez lui pour poursuivre le confinement, a précisé Sky Sports. West Ham pourrait en faire de même avec Declan Rice, même si les joueurs n'étaient pas contraints à l'isolement mais qui s'est mis en danger en côtoyant un joueur devant être confiné. Selon The Mirror, Mason Mount va faire face à une amende importante de la part de son club et surtout son entraîneur, Frank Lampard, ne serait pas du tout ravi de l’attitude son jeune milieu de terrain. Une chose est sûre, en Angleterre tout cela est pris très au sérieux et le cas Mason Mount risque de faire parler dans les prochains jours.