Coronavirus - Naples fixe une date de reprise de l'entraînement

Malgré les mesures de confinement mises en place en Italie, le club napolitain souhaite reprendre l'entraînement ce mercredi.

s'apprête à reprendre l'entraînement la semaine prochaine malgré une situation toujours critique en et les mesures de confinement qui continuent de s'exercer dans l'ensemble du pays.

Aucun événement sportif ne s'est tenu dans le pays depuis le 9 mars et la avait été arrêtée avant même la décision du gouvernement de mettre en place le confinement. À ce jour, le coronavirus a coûté la vie à plus de 4000 personnes en Italie, plus que dans n'importe quel pays depuis le début de la pandémie.

Damiano Tommasi, président de l'Inon des football italiens (AIC), a déclaré qu'il serait dangereux pour les joueurs de reprendre alors que le confinement est toujours en cours. Malgré cela, va reprendre ce lundi avec des joueurs répartis en groupes d'entraînement et Naples suivra deux jours plus tard.

"Le SSC Napoli annonce que l'équipe va reprendre l'entraînement au Technical Center ce mercredi 25 mars avec une session matinale", a fait savoir le club ce vendredi.

La sera également sur le point de reprendre alors qu'elle se trouve à un point de la dans la course au titre, si le championnat pouvait aller à son terme. Depuis le début de la pandémie, plusieurs joueurs de ont été touchés par le virus.

De son côté, le ministre des Sports italiens, Vincenzo Spadafora, espère une reprise du championnat au mieux le 3 mai.