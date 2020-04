Coronavirus - Ancelotti : "Je me fous de savoir quand on va reprendre"

L'entraîneur d'Everton a donné son ressenti sur la crise sanitaire actuelle et met le football au second plan.

Le football européen est à l'arrêt total et risque de l'être pendant encore plusieurs semaines. En , l'interruption est actuellement annoncée jusqu'au 3 mai, mais il n'est pas impossible de voir le championnat reprendre encore plus tard. Dans une interview accordée à L'Equipe, Carlo Ancelotti s'est penché sur la crise sanitaire traversant actuellement le monde entier en raison de la pandémie de Coronavirus et a mis le football au second plan, à tel point qu'il ne voit aucun mal à reprendre la saison tardivement.

"Quel que soit le moment où la Premier League reprendra, on arrive à la chose la plus importante avant de reprendre la compétition : il convient d’être sûr que tout le monde est protégé. Les joueurs bien sûr, mais aussi les gens qui travaillent autour d’un match, comme les journalistes, la sécurité… Alors effectivement, joueur a huis clos n’est pas ce qu’il y a de mieux pour le football, mais si c’est nécessaire pour garantir la sécurité sanitaire de tous, cela peut être une option", a expliqué l'entraîneur d' .

"C'est une leçon"

"Tout le groupe est resté en . La Premier League est interrompue jusqu'au 3 mai. Aucun de nos joueurs n'a été détecté positif au Covid-19. Peut-être, que cela durera davantage. Il y a une réunion de la Premier League ce vendredi, on verra ce qui en sortira. On en saura très vite un peu plus, mais l'un des aspects les plus importants, c'est que tous les clubs reprennent l'entraînement en même temps, qu'il n'y ait pas de disparités, qu'aucun ne profite d'un avantage sur les autres. Après peu importe le délai d'interruption. Les joueurs, de nos jours, sont capables de répondre présent physiquement en quinze jours", a ajouté l'Italien.

Carlo Ancelotti espère que le monde entier apprendra de cette crise sanitaire : "Bien sûr que le monde change. Ce ne sera plus jamais la même chose, pour tout le monde. C'est comme une guerre en ce moment. Et ce sera comme après une guerre ensuite. (...) Ensuite, on devra changer notre mode de vie, c'est normal. C'est regrettable de devoir déplorer autant de morts mais cette crise va ramener la société à d'autres types de relations, plus humaines. (...) On retrouve le goût de la parole et plus seulement celui d'avoir son nez sur son téléphone. La nature nous a prévenus : on doit arrêter un peu. (...) Ce qui nous arrive est une leçon pour nous, une bonne leçon à retenir, et j'espère qu'elle nous rendra meilleurs pour le futur."

"Ce qui compte aujourd’hui, c’est que la sécurité de toutes les personnes soit assurée. On ne doit penser qu’à cela. C’est pour cette raison qu’il faut suivre à la lettre les conseils du gouvernement et rester chez soi. C’est la priorité. Seul le gouvernement peut prendre les décisions. (...) Sept semaines d’arrêt c’est beaucoup. Mais un joueur n’a pas de problème pour participer à un match après sept ou huit semaines d’arrêt. Evidemment, il ne sera pas à 100 % dès la reprise mais il en a les capacités. Cela ne fait aucun doute. Toutes les équipes seront sur un pied d’égalité. On s’entraîne en jouant", a conclu l'entraîneur d'Everton.